Merkez Bankası Başkanı Karahan Erzurum\'da temaslarda bulundu

Haber: Orhan BOZKURT

(ERZURUM) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Erzurum'da iş dünyası temsilcileri ve akademisyenlerle ekonomi gündemini değerlendirdi.

Karahan, bir dizi ziyaret amacıyla Erzurum'a geldi. Erzurum'da Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ETSO) ziyaret eden Karahan, kent protokolü ile bir araya geldi. Karahan ziyaret kapsamında iş dünyası temsilcileri ve akademisyenlerle ekonomi gündemini değerlendirdi.

Karahan, ilk olarak Erzurum Valisi Aydın Baruş'u, ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamlarında ziyaret etti. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, Karahan'ın Vali Baruş ile Başkan Sekmen'e Erzurum ziyareti anısına tezhip ve hat sanatıyla süslenmiş özel basım Kur'an-ı Kerim hediye ettiği görüldü.

ETSO'DA EKONOMİ GÜNDEMİ ELE ALINDI

Protokol ziyaretlerinin ardından ETSO'ya geçen Karahan, ETSO Başkanı Saim Özakalın'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda iş dünyası temsilcileri, TOBB kurul başkanları ile Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nden akademisyenlerle bir araya geldi.

ETSO'dan yapılan açıklama göre ziyarette enflasyonla mücadele, para politikaları ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin finansmana erişim konuları ele alındı.