TCMB'den Ödeme Kuruluşlarına Kaynak Artışı - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB'den Ödeme Kuruluşlarına Kaynak Artışı

TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının asgari öz kaynak yükümlülüklerini artırdı.

30.01.2025 10:47
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), bazı ödeme ve elektronik para kuruluşlarının asgari öz kaynak yükümlülük tutarları artırıldı.

TCMB'nin, "Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ"i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 1 Aralık 2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) "Asgari öz kaynak yükümlülüğü ve mesleki sorumluluk sigortası" başlıklı 33'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetleri gerçekleştiren ödeme kuruluşları için 3 milyon lira olarak belirlenen ve 2024'te 10 milyon liraya çıkarılan asgari öz kaynak yükümlülüğü tutarı 15 milyon lira olarak güncellendi.

Ayrıca, "ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmetini" sunanlar hariç olmak üzere, diğer ödeme kuruluşları için 5 milyon lira ve elektronik para kuruluşları için 13 milyon lira olarak belirlenen ve 2024'te yapılan güncelleme kapsamında 20 milyon lira ile 55 milyon lira olarak uygulanan asgari öz kaynak yükümlülüğü tutarları, sırasıyla 30 milyon lira ve 80 milyon lira olarak yeniden belirlendi.

Söz konusu tebliğ 30 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TCMB'den Ödeme Kuruluşlarına Kaynak Artışı - Son Dakika

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