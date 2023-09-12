TCMB, ihracatçılara finansman desteğini 10 katına çıkardı - Son Dakika

TCMB, ihracatçılara finansman desteğini 10 katına çıkardı

Son Güncelleme: 12.09.2023 09:15

Merkez Bankası, ihracatçılara finansman desteğini 1,5 ayda 10 katına yükseltti. İhracatçıların krediye erişimini kolaylaştıran Merkez, günlük kredi kullandırım limitini 3 milyar TL'ye çıkardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde önemli bir karar aldı. Temmuz ayında yaptığı değişikliklerle yüzde 30 ilave döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi koşulları kaldırarak krediye erişim şartlarını kolaylaştıran ve günlük kredi kullandırım limitini 1,5 milyar TL'ye çıkaran TCMB, limiti şimdi de 3 milyar TL'ye yükseltti. Merkez Bankası, aldığı karar ile ihracatçının krediye erişimini desteklemeye devam ederken, kullandırılan kredilerde KOBİ'lerin kredilerden aldığı payın artırılmasını ve toplam ihracat artışına katkı veren ihracatçıları önceliklendiriyor.

MERKEZ BANKASI TEŞVİKİ REKOR GETİRDİ

Temmuz ayında 50,3 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ağustosta 49,1'e gerileyerek 50,0 eşik değerinin altında kaydedildi. Böylece endeks, ihracatçıların Avrupa pazarlarında karşılaştığı koşulların zorlaştığına işaret etti. İhracatçıların dış pazarlarda karşılaştığı olumsuzluklara rağmen TCMB'nin reeskont kredisi desteğiyle tarihin en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaşılmıştı.

DESTEK ARTARAK DEVAM EDECEK

Bu yılın nisan-mayıs aylarında günlük ortalama 300 milyon TL düzeyinde gerçekleşen reeskont kredileri kullanımları, TCMB'nin 20 Temmuz'daki limit artış kararını takiben günlük ortalama 1,5 milyar TL seviyelerine yükseldi. TCMB'nin yeni kararıyla reeskont kredileri kullanımının 3 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor. Böylece Merkez Bankası'nın finansman kolaylığı ile ihracat performansına sağlanan destek artarak devam edecek. Merkez Bankası'nın, ihracatçılardan sağladığı geri bildirim akışı ve proaktif etki analizleriyle gerekli ölçüde ihtiyaç duyulan adımları atmaya devam edeceği belirtiliyor.

"KARARLI ADIMLARLA DEVAM EDİYORUZ"

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, iş dünyası temsilcileriyle görüşmesinde, "Yol haritamızı kademeli ve kararlı adımlarla uygulamaya devam ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Ağustosta 21 milyar 619 milyon dolar seviyesine yükselen ihracat, yılın 8 ayında 164 milyar 907 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İhracat, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB, ihracatçılara finansman desteğini 10 katına çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TCMB, ihracatçılara finansman desteğini 10 katına çıkardı - Son Dakika
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