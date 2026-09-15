Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyorum
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa ve kahraman askerlerini rahmetle andı.
ERDOĞAN'DAN AZERBAYCAN'A MESAJ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla sanal medya hesabından paylaşım yaptı.
Erdoğan mesajında, "Dostumuz, kardeşimiz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyor, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve kahraman askerlerini rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
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