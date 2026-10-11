TCMB ile KKTC Merkez Bankası arasında EÖS mutabakatı sağlandı, bağlantı kasımda - Son Dakika
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TCMB ile KKTC Merkez Bankası arasında EÖS mutabakatı sağlandı, bağlantı kasımda

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TCMB ile KKTC Merkez Bankası arasında EÖS mutabakatı sağlandı, bağlantı kasımda
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KKTC Merkez Bankası Başkanı Günay, TCMB ile Elektronik Ödeme Sistemi'nde mutabakat sağlandığını, en geç kasımda sisteme bağlanacaklarını söyledi. Günay, Türkiye'de işler düzeldikçe KKTC ekonomisinin olumlu etkileneceğini, her şeyi Türkiye'den beklemenin doğru olmadığını söyledi.

YUNUS TÜRK/ GÖKHAN YILDIZ - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, Türkiye ile KKTC'nin ödeme sistemlerindeki entegrasyonunun geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "TCMB ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında Elektronik Ödeme Sistemi (EÖS) üzerinde bir mutabakat sağlandı, onaylar alındı. Muhtemelen en geç kasım ayı içerisinde ödemeler anlamında biz sisteme bağlanacağız." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından İstanbul Finans Merkezi'nde (İFM) düzenlenen İstanbul Ekonomi Forumu, 8-9 Ekim'de dünyanın dört bir yanından merkez bankası başkanları ile üst düzey politika yapıcılarını bir araya getirdi.

KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, forumda AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, küresel ekonomide mevcut sorunların devam ettiğini belirterek, bu problemlerin tedarik zincirini etkilediğini ve petrol fiyatlarının yukarı gitmesine sebep olduğunu söyledi.

Gelecek yıl küresel ekonomide büyümenin biraz düşse de büyümeye devam edeceğine dikkati çeken Günay, "Özellikle savaşa bağlı olarak yaşadığımız arz şokları, petrol şoku ya da işte tedarik zincirindeki sıkıntılar ortadan kalktığında tabii çok daha olumlu yansıyacaktır her şeye ancak enflasyonla mücadele kısmında gözleri açık tutmak gerekir." dedi.

Günay, KKTC ekonomisinin esas itibarıyla hizmet sektörüne ağırlık verdiğini belirterek, KKTC'nin ithalat yapan ülke olduğunu, tedarik zincirindeki aksamanın fiyatların artmasına yol açtığını ve bunun enflasyona az da olsa baskı yapacağını anlattı.

Bölgedeki sorunların etkisi ortadan kalktığı takdirde turizm sektöründe çok ciddi ivmelenme beklediklerini ifade eden Günay, yurt dışından gelen öğrencilerin de Ada'ya ve ekonomisine ciddi katkılarının olduğunu vurguladı.

"Türkiye'de işler düzeldikçe KKTC ekonomisine de bu çok iyi bir şekilde yansıyacak"

KKTC'de gücünü koruyan bankacılık sektörünün olduğunu belirten Rifat Günay, bankacılık ve finansal sektöre baktıklarında finansal istikrar açısından ciddi bir kaygının olmadığını söyledi.

Günay, Türkiye'de yaşanan her olayın bir şekilde Kıbrıs ekonomisine etkisinin olduğuna işaret ederek, "İlişkilerimizi Türkiye ile, TCMB ile en geniş anlamda yürütmek durumundayız çünkü burada yaşanan her olaydan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi etkilenecektir. Türkiye'de işlerin iyi gitmesi, doğrudan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin de iyi gitmesi anlamına gelecek." diye konuştu.

Her şeyi Türkiye'den beklemenin doğru bir yaklaşım olmadığını ifade eden Günay, "KKTC makamları olarak alabileceğimiz tedbirler var, yapmamız gereken işler var. Türkiye'de işler düzeldikçe KKTC ekonomisine de bu çok iyi bir şekilde yansıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Bölgede yaşanan sıkıntılar, KKTC ekonomisini doğrudan etkiliyor"

KKTC Merkez Bankası Başkanı Günay, KKTC'nin ada ülkesi olduğunu ve küçük bir ekonomiye sahip bulunduğunu belirterek, bölgede yaşanan sıkıntıların KKTC ekonomisini doğrudan etkilediğini dile getirdi.

Türkiye ile KKTC'nin Türk lirası para birliği içinde olduklarına dikkati çeken Günay, şunları kaydetti:

"Türkiye ve KKTC'nin ödeme sistemleri içerisindeki entegrasyonunun gelişmesi gerekiyor. Eğer benim elimde Türk lirası varsa ve Ada'da bir yatırım fırsatı bulamadıysam bunu Türkiye'ye getirmek zorundayım. Bunu da ödeme sistemleri vasıtasıyla yapıyoruz. TCMB ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında Elektronik Ödeme Sistemi (EÖS) üzerinde bir mutabakat sağlandı, onaylar alındı. Muhtemelen en geç kasım ayı içerisinde ödemeler anlamında biz sisteme bağlanacağız."

Gayrimenkul yatırımlarının Türkiye'deki yatırımcılara yönelik planlanması ve organize edilmesinin sektördeki sorunları asgari düzeye indireceğini belirten Günay, ülkenin ithalatının yüzde 70'ini Türkiye'den karşıladığını, nakliye ve akaryakıt fiyat artışından dolayı fiyatların yukarı çekildiğini ve bunun da enflasyona sebep olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıMerkez BankasıTürkiyeEkonomiKıbrısFinansSon Dakika

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