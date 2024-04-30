TCMB Olağan Genel Kurulunda Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu Üyeleri Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB Olağan Genel Kurulunda Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu Üyeleri Belirlendi

TCMB Olağan Genel Kurulunda Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu Üyeleri Belirlendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu, TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu üyeleri belirlendi. Genel Kurulda ayrıca, 2023 hesap yılına ait raporlar görüşülerek kabul edildi ve hissedarlar ile temsilcileri gıda fiyatları, kar ve zarar gibi konularda görüşlerini dile getirdi. Seçimlerin ardından Genel Kurul toplantısı sona erdi.

30.04.2024 16:03
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağan Genel Kurulunda Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu üyeleri belirlendi.

Banka'nın 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu, TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplandı.

Banka'nın idare merkezi toplantı salonundaki genel kurulda, Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2023 hesap yılına ait raporları görüşülerek kabul edildi.

Başkan Karahan'ın 2023 hesaplarına ilişkin yaptığı açıklamanın ardından hissedarlar ve temsilcileri bağımsız denetim raporu, gıda fiyatları ve Banka'nın kar ve zararı gibi konularda görüşlerini dile getirdiler.

Karahan, "Merkezin Güncesi" blogunda merkez bankaları faaliyetlerinde kar zarar olgusuna ilişkin detaylı bir yazı yayımladıklarını belirtti.

Banka Meclisinin 2, Denetleme Kurulunun boşalacak 1 üyeliği için seçim yapıldı.

Banka Meclisi üyeliklerine Nurullah Genç ve Kemal Madenoğlu, Denetleme Kurulu üyeliğine de Metin Toprak seçildi.

Genel Kurul toplantısı seçimlerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TCMB Olağan Genel Kurulunda Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu Üyeleri Belirlendi - Son Dakika

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