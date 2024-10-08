TCMB Reeskont Kredisi Limitlerini Artırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TCMB Reeskont Kredisi Limitlerini Artırdı

TCMB, reeskont kredilerini 4 milyar TL'ye yükseltti, yeni bir ihracat skorlama modeli benimsendi.

08.10.2024 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 3 milyar TL'den 4 milyar TL'ye yükseltti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, reeskont kredileri uygulamasında esas alınan net ihracatçılık koşulu yerine katma değerli ihracatı öne çıkaran firmaların skorlanmasına dayalı yeni bir modele geçildi.

Veri temelli ve analitik bir yapıya sahip yeni modelde firmaların net ihracatçılık durumlarına ilave olarak, ihraç edilen ürün ve destinasyon çeşitliliği, ihraç edilen ürünlerin teknolojik düzeyi ve firma ölçeği gibi değişkenlerin farklı ağırlıklarda dikkate alınması suretiyle yapılan bir hesaplama ile her bir firma için bir ihracatçı skoru belirlenecek.

Firmaların yeni uygulamaya uyumları için yeni modele geçiş için 3 aylık bir süre öngörüldü. Uygulama 13 Ocak 2025 tarihinde başlayacak. Ayrıca ihracat skorları düşük firmalara, finansman planlamalarını yapabilmeleri için 2025 yılı sonuna kadar vadesi gelecek reeskont kredilerini yenileyebilme hakkı tanındı.

Skorlama modeli ile reeskont kredilerinin daha hedefli kullandırılmasının temin edilmesi ve bu suretle kredilerden yüksek teknolojili ve katma değerli üretim yapan firmaların daha fazla yararlanmalarının sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Politika, İhracat, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB Reeskont Kredisi Limitlerini Artırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:00 TBMM’deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel’den gündem yaratacak açıklama TBMM'deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel'den gündem yaratacak açıklama
17:59 Sıla’nın teyzesi konuştu: Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın Sıla'nın teyzesi konuştu: Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
13:18 Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu’na ait çıkmasına Münevver Karabulut’un babasından ilk yorum Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait çıkmasına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum
09:56 Parfüm markasının tanıtımı için poz veren 50 yaşındaki Victoria Beckham göz kamaştırdı Parfüm markasının tanıtımı için poz veren 50 yaşındaki Victoria Beckham göz kamaştırdı
09:51 Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu
09:48 Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda
09:36 Google Play’de köklü değişiklik Google Play'de köklü değişiklik!
09:35 Acun Ilıcalı’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler: Beni Escobar yaptı Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler: Beni Escobar yaptı
09:29 Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu
09:28 ABD Yüksek Mahkemesi 4,4 milyar dolarlık Bitcoin davasını sonuçlandırdı ABD Yüksek Mahkemesi 4,4 milyar dolarlık Bitcoin davasını sonuçlandırdı
09:14 Reklam sektöründe oyuncuların kazançları dudak uçuklattı Reklam sektöründe oyuncuların kazançları dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 21:41:46. #1.11#
SON DAKİKA: TCMB Reeskont Kredisi Limitlerini Artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.