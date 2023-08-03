TCMB Rezervleri 113 milyar 774 milyon dolara yükseldi - Son Dakika
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TCMB Rezervleri 113 milyar 774 milyon dolara yükseldi

03.08.2023 16:10

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 28 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 223 milyon dolar artarak 113 milyar 774 milyon dolara ulaştı. Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 673 milyon dolar artışla 72 milyar 349 milyon dolara yükselirken, altın rezervleri 451 milyon dolar azalarak 41 milyar 425 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervlerinde artış devam ederken, net rezervlerde seçimden bu yana en hızlı düşüş dikkat çekti.

BRÜT REZERVLER 113,8 MİLYAR DOLAR

TCMB verilerine göre brüt rezervler 28 Temmuz haftasında 113,8 milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta rezervler 113,6 milyar dolar seviyesindeydi.

NET REZERVLER 10,9 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Net rezervler ise geçen hafta itibariyle 2,8 milyar dolar gerilemeyle 10,9 milyar dolara düştü. Böylelikle net rezervlerde 26 Mayıs haftasından bu yana en sert düşüş kaydedildi.

SWAP HARİÇ NET REZERVLER

Swap hariç net rezervlerde de düşüş kaydedildi. 28 Temmuz haftasında swap hariç net rezervler eksi 50,6 milyar dolar oldu. Önceki hafta swap hariç net rezervler eksi 50,2 milyar dolardaydı.

Kaynak: AA
YORUMLAR (7)
  • Kaan Arslan: En düşük emekli maaşını 15 000 tl ye tamamlayın en düşük emekli maaşı alanların rezervleri eksiye indi elinizi biraz çabuk tutun ekonomi başkanları Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Majo Gokmen: Net yani canlı rezerv eksi 50 milyar dolar,yani merkez bankası bu yıl 50 milyar dolar kâr etse kasa anca tamtakır olacak,sonumuz hayır olsun. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: yaniii uçuyoruz öylemi cari açık ne kadar ? ithalat ve ihracat oranları ne? bi zahmet onlarıda alalım sonra tekrar burda buluşuruz:) Cevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB Rezervleri 113 milyar 774 milyon dolara yükseldi - Son Dakika


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