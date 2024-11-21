Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 15 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 624 milyon dolar azalışla 156 milyar 684 milyon dolara geriledi.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 15 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 969 milyon dolar artışla 94 milyar 90 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 8 Kasım'da 92 milyar 121 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|27.01.2023
|50.933
|76.206
|127.139
|24.02.2023
|49.190
|71.980
|121.170
|31.03.2023
|52.176
|70.247
|122.423
|28.04.2023
|46.413
|68.471
|114.884
|26.05.2023
|41.939
|56.519
|98.458
|27.06.2023
|41.432
|67.155
|108.587
|28.07.2023
|41.425
|72.349
|113.774
|25.08.2023
|41.344
|75.955
|117.299
|29.09.2023
|40.629
|81.575
|122.203
|27.10.2023
|44.148
|82.412
|126.560
|24.11.2023
|45.496
|90.997
|136.493
|22.12.2023
|47.896
|97.557
|145.453
|29.12.2023
|48.231
|92.830
|141.061
|26.01.2024
|48.007
|89.154
|137.161
|23.02.2024
|49.271
|82.479
|131.750
|29.03.2024
|54.378
|68.748
|123.126
|26.04.2024
|59.113
|64.967
|124.080
|31.05.2024
|59.740
|83.909
|143.648
|28.06.2024
|58.077
|84.833
|142.910
|19.07.2024
|59.214
|94.695
|153.910
|29.08.2024
|60.043
|89.329
|149.373
|27.09.2024
|63.566
|93.824
|157.390
|04.10.2024
|63.553
|92.762
|156.315
|11.10.2024
|63.743
|93.643
|157.386
|18.10.2024
|65.574
|93.791
|159.365
|25.10.2024
|65.894
|93.504
|159.398
|01.11.2024
|66.614
|93.005
|159.619
|08.11.2024
|65.187
|92.121
|157.308
|15.11.2024
|62.594
|94.090
|156.684
Son Dakika › Ekonomi › TCMB Rezervleri 624 Milyon Dolar Düştü - Son Dakika
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