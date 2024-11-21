TCMB Rezervleri 624 Milyon Dolar Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB Rezervleri 624 Milyon Dolar Düştü

TCMB'nin toplam rezervleri 15 Kasım'da 156,7 milyar dolara geriledi. Döviz rezervleri arttı, altın azaldı.

21.11.2024 15:18
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 15 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 624 milyon dolar azalışla 156 milyar 684 milyon dolara geriledi.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 15 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 969 milyon dolar artışla 94 milyar 90 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 8 Kasım'da 92 milyar 121 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ DÜŞTÜ

Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 593 milyon dolar düşüşle 65 milyar 187 milyon dolardan 62 milyar 594 milyon dolara geriledi. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 15 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 624 milyon dolar azalışla 157 milyar 308 milyon dolardan 156 milyar 684 milyon dolara indi.
TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
04.10.202463.55392.762156.315
11.10.202463.74393.643157.386
18.10.202465.57493.791159.365
25.10.202465.89493.504159.398
01.11.202466.61493.005159.619
08.11.202465.18792.121157.308
15.11.202462.59494.090156.684
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TCMB Rezervleri 624 Milyon Dolar Düştü - Son Dakika

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