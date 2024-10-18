TEB, Girişimcileri Buluşma Noktasında Bir Araya Getirdi - Son Dakika
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Ekonomi

TEB, Girişimcileri Buluşma Noktasında Bir Araya Getirdi

TEB, Girişimcileri Buluşma Noktasında Bir Araya Getirdi

TEB, Girişim Bankacılığı ile girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getirerek ekosistemi güçlendirdi.

18.10.2024 17:20
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Türk Ekonomi Bankası (TEB) Girişim Bankacılığıyla, girişimcileri, yatırımcıları ve ekosistemin diğer paydaşlarını bir araya getirdiği buluşma düzenledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) gibi çok sayıda kurumdan temsilcilerin yer aldığı buluşma, Turcorn 100 firma kurucuları, TİM-TEB Girişim Evi firma kurucuları, yatırımcılar ve girişimcilerin katılımıyla gerçekleşti.

TEB Saklıköy Formasyon Akademisinde düzenlenen ve TEB Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz'in açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünün hayata geçirdiği "Turcorn 100" programı hakkında bilgi verilirken TEB'in program kapsamında sunduğu katkılar paylaşıldı.

Buluşmada, Girişim Merkezi Kurucusu Mehmet Şöhrap Sanlı moderatörlüğünde, TEB Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve GBA Başkanı Varol Civil, Milli Teknoloji Genel Müdürü Alper Güzel, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Başkan Yardımcısı Dr. Alp Eren Yurtseven ve Picus Kurucu Ortağı Dr. Süleyman Özarslan'ın katılımlarıyla "Turcorn Yolculuğu" paneli gerçekleştirildi.

Panelde, TEB'in de ilk ve tek banka partneri olarak yer aldığı Turcorn 100 programının aşamaları, devlet teşvikleri ve program adaylarının süreçte nasıl bir strateji geliştirmesi gerektiği konularının yanı sıra Türkiye'nin gelecekte yeni Turcorn'lar çıkarması için atılması gereken adımlar masaya yatırıldı.

"Türkiye'nin yenilikçi potansiyelini global alana taşımaya devam edeceğiz"

Açıklamada, etkinlikteki açılış konuşmasına yer verilen TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Cengiz, girişim bankacılığı alanında yaptıkları çalışmaların yanı sıra vizyon, hedef ve planlarını katılımcılarla paylaştı.

TEB Girişim Bankacılığıyla Türkiye'nin yenilikçi potansiyelinin tam anlamıyla ortaya çıkması için önemli katkılar yaptıklarına değinen Cengiz, "TEB olarak sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla 2013'te hayata geçirdiğimiz girişim bankacılığı ile yenilikçi iş fikirlerini ekonomiye kazandırmak ve girişimcilik ekosistemini geliştirmek için çalışıyoruz. Bünyesinde ayrı bir departman kurarak girişim bankacılığı hizmeti sunan ilk banka olarak, tam 10 yıldır sadece ülkemizde girişimciliğin gelişmesine değil, aynı zamanda global alanda da ekosistemin güçlenmesine katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Girişimcilerin seslerini duyurabilmeleri, yenilikçi fikirlerini ticarileştirebilmeleri, uluslararası başarı hikayeleri yazabilmeleri için gereken desteği ve kaynağı sağladıklarını vurgulayan Cengiz, girişimciliğin ve yeniliğin Türkiye ekonomisindeki rolünü daha da güçlendirme hedefiyle desteklerini daha artırarak Türkiye'nin yenilikçi potansiyelini küresel alana taşımaya devam edeceklerini belirtti.

Cengiz, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünün hızlı büyüme potansiyeli taşıyan teknoloji girişimlerinin daha hızlı ölçeklenmesine ve küresel pazarlara açılmasına destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Turcorn 100 programının ilk ve tek banka partneri olmaktan gurur duyuyoruz. TEB olarak Turcorn adayı girişimcilere girişim bankacılığı hizmetleriyle destek vermeyi ve onların yanında olmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

TEB, girişim bankacılığı çatısı altında girişimcilere özel finansal ürünlerinin yanı sıra eğitim, danışmanlık, ağ kurma, yurt dışına açılma gibi finansal olmayan hizmetler sağlıyor.

Girişimcileri her aşamada desteklemek üzere kapsamlı bir program yelpazesi sunan bankanın bu programlarıyla girişimciler, iş fikirlerini gerçek dünyada uygulanabilir, sürdürülebilir ve başarılı işletmelere dönüştürmeleri için gereken her türlü desteği alabilirken, iş planlarını hayata geçirme, yatırımcılarla buluşma ve projelerini sürdürülebilir bir şekilde büyütme gibi konularda da potansiyellerini açığa çıkarma imkanı buluyor. Tekno girişimciler, kadın girişimciler ve çevreci girişimciler için özel hizmetler de geliştiriliyor.

7 ilde TİM-TEB Girişim Evi bulunuyor

Ülke genelinde daha fazla girişimciye ulaşmak amacıyla temelleri İstanbul'da atılan Girişim Evi konseptini TİM işbirliğiyle Anadolu'nun farklı illerine de taşıyan TEB, bugün 7 ildeki TİM-TEB Girişim Evleri ile Türkiye'nin en yaygın ve kapsamlı girişimcilik programlarından birini yürütüyor. TİM-TEB Girişim Evlerinde teknoloji şirketlerinin sürdürülebilirliğini ve hızla büyümesini sağlamaya yönelik özgün programlar geliştirilirken, "Green Up Sürdürülebilir Yeşil Büyüme Programı" ile sürdürülebilirlik konusunda çalışan girişimler destekleniyor.

TEB Girişim Bankacılığı ile 10 yılda 2 binden fazla girişimciye destek verildi. Destek verilen girişimlerin yüzde 40'ı İstanbul dışı 36 farklı ilden programlara katıldı. Programa katılan toplam girişimlerin yüzde 15'ini kadın girişimciler oluşturdu. Bu girişimcilerin toplam 851 milyon lira yatırım almasına ve 192 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmesine aracılık eden TEB, bu yıl ise 200 erken ve ileri aşama firmaya ulaşılarak girişimcilik ekosisteminde sürdürülebilir bir büyüme ve gelişim sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TEB, Girişimcileri Buluşma Noktasında Bir Araya Getirdi - Son Dakika

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