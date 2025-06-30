TECNO, Türkiye'de AI Ürünlerini Tanıttı - Son Dakika
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Ekonomi

TECNO, Türkiye'de AI Ürünlerini Tanıttı

30.06.2025 11:08
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TECNO, SDN Tech Expo'da yenilikçi AI destekli ürünlerini Türkiye'de ilk kez tanıttı.

TECNO, markanın en son yeniliklerini Türkiye'de ilk kez SDN Tech Expo'da tanıttığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, etkinliğe katılan ziyaretçiler, TECNO'nun son teknoloji CAMON 40 Serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını ve markanın en ince telefonu SPARK Slim'i tanıma fırsatı buldu.

Etkinlikte şirketin ürettiği akıllı telefonları, yine markanın yapay zeka (AI) gözlüklerine, dizüstü bilgisayarlarına, tabletlerine, akıllı saat ve kulaklıklarına bağlayan TECNO'nun yükseltilmiş yapay zeka destekli ekosistemi de kullanıcılara sunuldu.

Etkinlik, TECNO'nun en son "nesnelerin yapay zekası" (AIoT) ürünlerinin Türkiye'deki ilk resmi tanıtımı olurken, teknoloji meraklılarına şirketin geleceğe yönelik yeniliklerini yakından keşfetmeleri için de bir fırsat sağladı.

Markanın, gelişmiş görüntüleme teknolojilerinden yapay zeka destekli yazılımlarına, AI gözlüklerinden MEGABOOK S14 dizüstü bilgisayarına kadar birçok ürün etkinlikte tanıtıldı.

Öte yandan etkinlikte TECNO standı, Mediamarkt, Teknosa, Vatan, VDF, Turkcell, Türk Telekom, Hepsiburada gibi iş ortaklarının üst düzey yöneticilerini ve teknoloji basınını ağırladı.

"Her özellik Türkiye'deki kullanıcılarımız için özenle tasarlandı"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen TECNO Genel Müdür Yardımcısı Zhu Xiong, TECNO için Türkiye pazarının stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Xiong, son yeniliklere sahip teknolojilerin gerçek insanların gerçek ihtiyaçlarına hizmet etmesi gerektiğine inandıklarını ve bu nedenle dünyanın en gelişmiş yapay zeka teknolojilerini sadece bir trend olarak değil, kişiselleştirilmiş bir deneyim olarak da Türkiye'ye getirmeye kararlı olduklarını aktardı.

Misyonlarının, Türk halkının günlük yaşamlarını, alışkanlıklarını ve kültürünü gerçekten anlayan ve bunlara uyum sağlayan yapay zekaya sahip akıllı telefonları geliştirmek olduğunu vurgulayan Xiong, şunları kaydetti:

"En iyi anlarınızı anında yakalayan daha akıllı kameralardan ihtiyaçlarınızı daha sezgisel bir şekilde anlayan sesli asistanlara kadar, her özellik Türkiye'deki kullanıcılarımız için özenle tasarlanmıştır. Türkiye'nin ilk AI ürün ekosistemini tanıtmaktan gurur duyuyoruz, hayatı daha bağlantılı, daha verimli ve daha keyifli hale getirmek için tasarlanmış bir dizi AI destekli akıllı telefon ve akıllı ürün... Bu sadece teknolojik bir sıçrama değil, her ele ve her eve anlamlı bir yenilik getirme konusunda içten bir vaat. Çünkü TECNO'da teknoloji sadece ilk olmakla ilgili değil, bu sizin için doğru olan olmakla ilgili."

Kaynak: AA

Akıllı Telefon, Etkinlikler, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TECNO, Türkiye'de AI Ürünlerini Tanıttı - Son Dakika

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