TEDAŞ, genel aydınlatma sayaçlarının OSOS kapsamına alınmasını 2024'e kadar tamamlayacak

Bandırma Ticaret Borsası Karbon Emisyonlu Döneme Hazırlık Semineri Düzenledi

Bandırma Ticaret Borsası tarafından düzenlenen Karbon Emisyonlu Döneme Hazırlık Semineri'nde, Türkiye'nin karbon emisyonlarını azaltma taahhüdü ve Avrupa Birliği'nin karbon düzenlemesi konuları ele alındı. Seminerde, tarım sektörünün iklim değişikliğinden en çok etkilenen ve neden olan sektörlerden biri olduğu vurgulandı. Konuşmacılar, karbon emisyonlarının azaltılması ve sürdürülebilirliğin, doğal alanların korunması ve iyileştirilmesiyle mümkün olduğunu belirtti. Seminerde ayrıca, iş insanları ve uzmanlar tarafından konular değerlendirildi ve katılımcılara plaket verildi.