TEİAŞ 2021-2022 Hesapları İbra Edildi - Son Dakika
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Ekonomi

TEİAŞ 2021-2022 Hesapları İbra Edildi

TEİAŞ 2021-2022 Hesapları İbra Edildi

TBMM KİT Komisyonu'nda TEİAŞ'ın hesapları görüşüldü, enerji üretimi ve altyapı bilgileri paylaşıldı.

22.04.2025 17:39
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TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) 2021 ve 2022 yılı hesapları görüşüldü.

TEİAŞ Genel Müdürü Orhan Kaldırım, Komisyonda yaptığı konuşmada, Türkiye'de bulunan toplam 1463 transformatör merkezinin 800'ünün sadece elektrik şebeke işletmeciliğini ilgilendirdiğini söyledi.

Yapılan yatırım ve çalışmalarla Türkiye genelindeki havai hat uzunluğunun 75 bin 606 kilometreye, deniz altı kablo uzunluğunun ise 25 kilometreye ulaştığını dile getiren Kaldırım, "Türkiye'nin elektrik kurulu gücü bu yıl şubat sonunda lisanslı ve lisanssız santrallerle birlikte 117 bin 92 megavata ulaştı. Geçen yıl sonunda üretilen enerji miktarı 349 teravatsaat olarak kayıtlara geçti." diye konuştu.

TEİAŞ'ın toplam personel sayısının 17 bin 132 olduğunu anlatan Kaldırım, Türkiye genelinde 22 Bölge Müdürlüğü ve 9 Yük Tevzi Müdürlüğü ile iletim hizmeti verdiklerini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu ise TEİAŞ'ın Bakanlığın en büyük kurumlarından biri olduğunu belirterek, "TEİAŞ elektrik ağı ile Avrupa'ya entegre, batıda Bulgaristan, doğuda Gürcistan, Nahçıvan ve İran ile entegre olan bir kuruluşumuz. En büyük yatırım yapılan kuruluşlarımızdan biri ve halihazırda sistemde yaklaşık 118 bin megavatlık kurulu güçle elektrik sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM KİT Komisyonunda, görüş ve önerilerin sunulmasının ardından TEİAŞ'ın 2021 ve 2022 yılı hesapları ibra edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TEİAŞ 2021-2022 Hesapları İbra Edildi - Son Dakika

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