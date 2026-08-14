TEİAŞ, 2025 Vergi Sıralamasında Birinci - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TEİAŞ, 2025 Vergi Sıralamasında Birinci

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEİAŞ, 2025 vergilendirme döneminde 4.33 milyar lira vergi tahakkuk ettirerek ilk sırada yer aldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 2025 vergilendirme döneminde ilk 100 mükellef arasına giren ve adı açıklanan enerji şirketleri içinde 4 milyar 331 milyon 642 bin 46 lirayla ilk sıranın sahibi oldu.

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2025 vergilendirme dönemi kurumlar vergisi ilk 100 sıralamasında bulunan 36 mükellef isminin açıklanmasını istemezken, listede bankacılık, sigorta, telekomünikasyon, savunma sanayisi, enerji ve perakende başta olmak üzere çeşitli sektörlerden şirketler yer aldı.

Ünvanları açıklanan şirketler arasında enerji alanında faaliyet gösteren TEİAŞ, İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım AŞ, Cengiz Enerji Sanayii ve Ticaret AŞ ile Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş) öne çıktı.

Enerji şirketleri arasında ilk sırada yer alan TEİAŞ, Türkiye genelindeki sıralamada 25'inci oldu. Elektrik enerjisinin iletimi alanında faaliyet gösteren kuruma 4 milyar 331 milyon 642 bin 46 lira vergi tahakkuk ettirildi.

TEİAŞ'ı 3 milyar 75 milyon 529 bin 749 lirayla İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım AŞ takip etti. Şirket genel sıralamada 45'inci sırada yer aldı.

Cengiz Enerji Sanayii ve Ticaret AŞ, 2 milyar 909 milyon 977 bin 309 liralık vergi tahakkukuyla enerji şirketleri arasında 3'üncü, genel sıralamada ise 49'uncu oldu.

Tüpraş ise 2 milyar 538 milyon 611 bin 837 lirayla enerji şirketleri arasında 4'üncü sırada yer aldı. Şirket, Türkiye genelindeki sıralamada 58'inci oldu.

Söz konusu 4 enerji şirketine tahakkuk ettirilen vergi toplamda yaklaşık 12 milyar 856 milyon lira oldu.

Enerjinin vergi liginde 3 şirket 3 yıldır ilk 100'de

GİB'in son 3 vergilendirme dönemine ilişkin sıralamalara bakıldığında ise TEİAŞ, Tüpraş ve İçdaş Elektrik, 2023, 2024 ve 2025 dönemlerinde ilk 100 mükellef arasında yer aldı.

TEİAŞ, 2023 vergilendirme döneminde 10'uncu sırada bulunurken 2024'te 4'üncü, 2025'te ise 25'inci sıranın sahibi oldu.

Tüpraş da 3 dönem art arda ilk 100'e girdi. Şirket, 2023'te 11'inci, 2024'te 36'ncı ve 2025'te 58'inci sırada yer aldı.

İçdaş Elektrik, söz konusu 3 yılda genel sıralamadaki yerini istikrarlı şekilde yükseltti. Şirket, 2023'te 54'üncü sıradayken 2024'te 46'ncılığa, 2025'te 45'inciliğe yükseldi.

Cengiz Enerji de 2024'te 82'nci sırada bulunduğu listede 2025'te 49'unculuğa yükselerek bir yılda 33 basamak ilerledi.

2025'te enerji şirketlerinin vergi sıralaması şöyle gerçekleşti:

KURUMUN ÜNVANITAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL)
TEİAŞ4.331.642.046,24
İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım AŞ3.075.529.749,06
Cengiz Enerji Sanayii ve Ticaret AŞ2.909.977.309,29
Tüpraş2.538.611.836,71

Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TEİAŞ, 2025 Vergi Sıralamasında Birinci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin: O rakama ulaşabilir Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin: O rakama ulaşabilir
Bakan Çiftçi, okullardaki yeni güvenlik önlemlerini duyurdu: Tek tıkla “HAYAT 112“ butonu Bakan Çiftçi, okullardaki yeni güvenlik önlemlerini duyurdu: Tek tıkla "HAYAT 112" butonu
Kazdağları eteklerinde yangın Siyah dumanlar körfezden görülüyor Kazdağları eteklerinde yangın! Siyah dumanlar körfezden görülüyor
Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak
Ters kelepçe ile alındı İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Trafikte tartıştığı kadına “Sen eskortsun“ deyince olanlar oldu Trafikte tartıştığı kadına "Sen eskortsun" deyince olanlar oldu

12:17
Kılıçdaroğlu’ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
12:12
Erdoğan’dan AK Parti’nin 25. Yıl Dönümü Mesajı
Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. Yıl Dönümü Mesajı
11:39
Bir şehir ayakta Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti, ifadesinde her şeyi anlattı
Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti, ifadesinde her şeyi anlattı
11:11
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
10:59
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
10:17
Giresun’da şiddetli yağış Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 13:00:27. #7.12#
SON DAKİKA: TEİAŞ, 2025 Vergi Sıralamasında Birinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.