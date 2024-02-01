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TEİAŞ, 44 elektrik üretim santraline 451 milyon lira kapasite ödemesi yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

TEİAŞ, 44 elektrik üretim santraline 451 milyon lira kapasite ödemesi yapacak

TEİAŞ, 44 elektrik üretim santraline 451 milyon lira kapasite ödemesi yapacak

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 2023 yılının aralık ayı için 44 elektrik üretim santraline toplamda 451 milyon 259 bin 511 lira kapasite ödemesi yapacak. TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan liste, kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemeleri içeriyor. En yüksek ödeme, 26 milyon 281 bin 531 lira ile İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi'ne yapılacak.

01.02.2024 14:45
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Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 44 elektrik üretim santraline 2023 yılının aralık ayı için 451 milyon 259 bin 511 lira kapasite ödemesi yapacak.

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 50 santralden 44'üne aralık ayı için toplam 451 milyon 259 bin 511 lira ödenecek.

En yüksek ödeme, 26 milyon 281 bin 531 lirayla İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi'ne yapılacak.

Bu şirketi, 26 milyon 232 bin 252 lirayla Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi izleyecek.

Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

Kaynak: AA

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