TEİAŞ'tan 660 Milyon Lira Kapasite Ödemesi

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 16 elektrik üretim santraline temmuz ayı için 660 milyon lira kapasite ödemesi yapacak.

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, bu mekanizma kapsamında doğal gaz yakıtlı 16 elektrik üretim santraline temmuz ayı için toplam 660 milyon lira ödenecek.

Kapasite mekanizması çerçevesinde en yüksek ödeme 12 santrale, santral başına 46 milyon 200 bin lira olarak yapılacak.

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor.