TEİAŞ'tan 82 Projeye Bağlantı İzni

27.05.2026 17:48
TEİAŞ, 190 başvurudan 82'sine toplam 1447,8 MW bağlantı izni verdiği duyuruldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) iletim sistemi bağlantı başvurularına ilişkin değerlendirmeleri sonucunda, 1 Aralık 2025-30 Nisan 2026 döneminde yapılan 190 proje başvurusundan 82'si için toplam 1447,8 megavatlık kapasiteye bağlantı görüşü verilmesi uygun bulundu.

TEİAŞ Genel Müdürlüğü, lisanssız elektrik üretimi kapsamında yapılan kapasite tahsis başvurularına ilişkin sonuçları yayımladı.

Buna göre, bağlantı görüşü olumlu sonuçlanan başvurular arasında en yoğun ilgiyi Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5.1.h maddesi kapsamındaki yatırımlar gördü ve en yüksek kapasite payı bu projelere ayrıldı. Bu doğrultuda ilgili mevzuat maddesi çerçevesinde sisteme bağlanmak isteyen 42 proje, toplamda 1325,21 megavat kurulu güçle olumlu görüş alarak öne çıktı.

Başvurular kapsamında yönetmeliğin 5.1.c maddesi çerçevesinde değerlendirilen 4 projeye toplam 5,8 megavat, 5.1.ç maddesi kapsamında yapılan başvurular doğrultusunda ise 36 projeye toplam 116,87 megavat kapasite için olumlu bağlantı görüşü verildi.

İletim şebekesinin 15 bölgesinden 9'unda kapasite tamamen kullanılırken diğer 6 bölgede toplam 46,6 megavatlık boş kapasite kaldı.

Kalan kapasitenin en yüksek olduğu yer 14,1 megavat ile 11 numaralı bölge olurken 12 numaralı bölgede 13,8 megavat, 1 numaralı bölgede 8,1 megavat, 9 numaralı bölgede 5,6 megavat, 8 numaralı bölgede 5,4 megavat ve 3 numaralı bölgede 5 megavat kapasitenin mevcut olduğu açıklandı.

Bağlantı görüşü verilen projelerde kapasite tahsisleri, tüketim ve üretim noktalarının konumlarına göre şekillendirildi. En yüksek kapasite, tüketim ve üretim noktaları, aynı bölgede bulunan projelere ayrıldı.

Bu çerçevede tüketim ve üretim noktaları aynı noktada bulunan 51 projeye toplam 328,72 megavat, aynı bölgede yer alan 20 projeye 770,45 megavat kapasite tahsis edildi. Tüketim ve üretim noktaları farklı bölgelerde bulunan 11 proje için ise toplam 348,71 megavat kapasite ayrıldı.

Kaynak: AA

