Tek Ruhsat Talepleri Artıyor - Son Dakika
Tek Ruhsat Talepleri Artıyor

Tek Ruhsat Talepleri Artıyor
23.03.2026 14:09
MATSO Başkanı Güngör, akaryakıt istasyonları için tek ruhsat uygulaması talep etti.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, kentte faaliyet gösteren akaryakıt istasyonu işletmecilerinin, istasyon bünyesindeki tüm birimler için "tek ruhsat" uygulaması talep ettiğini belirterek bu konuda girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Seydi Tahsin Güngör, Manavgat'ta faaliyet gösteren akaryakıt istasyonu işletmecileri, mevcut ruhsat uygulamalarının sektörde operasyonel zorluklara yol açtığını belirterek düzenleme çağrısında bulundu. Başkan Güngör, istasyon içerisinde yer alan market, oto yıkama, kafe ve ATM gibi farklı hizmet birimleri için ayrı ayrı ruhsat alınmasının işletmeler açısından hem zaman hem de maliyet kaybına neden olduğunu ifade etti. Başkan Güngör, aynı işletme çatısı altında sunulan hizmetler için çoklu ruhsat zorunluluğunun günümüz ticari yapısına uygun olmadığını belirterek, "Üyelerimiz, akaryakıt istasyonlarında verilen tüm hizmetlerin tek bir işletme ruhsatı kapsamında değerlendirilmesini talep ediyor. Mevcut uygulama hem bürokratik süreçleri uzatıyor hem de işletmelerimizin rekabet gücünü olumsuz etkiliyor" dedi.

"Küçük ve orta ölçekli işletmeler daha fazla etkileniyor"

Çoklu ruhsat uygulamasının özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerinde daha büyük bir yük oluşturduğunu dile getiren Güngör, artan maliyetlerin işletmelerin sürdürülebilirliğini zorlaştırdığını kaydetti. Güngör, "Her bir faaliyet alanı için ayrı ayrı ruhsat alınması, harç ve prosedür yükünü artırıyor. Bu durum da özellikle KOBİ niteliğindeki üyelerimizi daha fazla etkiliyor" diye konuştu.

"Otelcilik sektörü örnek olabilir"

Başkan Güngör, akaryakıt istasyonlarına yönelik yapılacak düzenlemede otelcilik sektöründeki uygulamanın örnek alınabileceğini ifade ederek, "Otel işletmelerinde olduğu gibi, ana faaliyet konusu kapsamında sunulan yan hizmetlerin tek ruhsatla yürütülebilmesi mümkündür. Akaryakıt istasyonlarında da benzer bir düzenleme hayata geçirilirse hem kamu hem de özel sektör açısından önemli kolaylıklar sağlanacaktır" dedi.

"Girişimlerimizi sürdüreceğiz"

Konunun çözümü için gerekli girişimlerin başlatılacağını belirten Güngör, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde temaslarda bulunacaklarını ifade etti. Güngör, "Üyelerimizin talep ve beklentilerini her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Bu konunun çözümü için gerekli adımların atılması adına girişimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Güngör, yapılacak düzenlemenin yalnızca işletmelerin iş yükünü hafifletmekle kalmayacağını, aynı zamanda yatırım ortamını iyileştirerek bölge ekonomisine de katkı sağlayacağını sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tek Ruhsat Talepleri Artıyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Trump, ABD’nin İran’dan sonraki yeni düşmanını açıkladı Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza 2 ölü, 4 yaralı Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029’a yükseldi Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029'a yükseldi
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar

14:29
Trump’ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
14:25
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
14:25
Savaşa değil maça gittiler İşte sonuç
Savaşa değil maça gittiler! İşte sonuç
14:14
Aleyna Kalaycıoğlu’nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
14:10
Trump: İran’la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
13:50
Bu görüntü Trump’ı fena kızdıracak İran’dan yeni F-15 iddiası
Bu görüntü Trump'ı fena kızdıracak! İran'dan yeni F-15 iddiası
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 14:41:02. #7.13#
SON DAKİKA: Tek Ruhsat Talepleri Artıyor - Son Dakika
