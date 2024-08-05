Tekirdağ'da Kuzu Derisinden Üretilen Kürkler Fransa, Rusya ve ABD'ye İhraç Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Tekirdağ'da Kuzu Derisinden Üretilen Kürkler Fransa, Rusya ve ABD'ye İhraç Ediliyor

Tekirdağ\'da Kuzu Derisinden Üretilen Kürkler Fransa, Rusya ve ABD\'ye İhraç Ediliyor

Çorlu Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Pucon firması, kuzu derisinden ürettiği kaban, mont, palto ve yelek gibi ürünleri Fransa, Rusya, ABD, Kanada, Polonya, Çin, Hindistan ve İtalya'ya ihraç ediyor. Firma, bu yılın ilk 7 ayında 6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

05.08.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da bir firma, kuzu derisinden ürettiği kürklerden tasarladığı kaban, mont, palto ve yelek gibi ürünleri Fransa, Rusya, ABD, Kanada, Polonya, Çin, Hindistan ve İtalya'ya ihraç ediyor.

Çorlu Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Pucon firması, kürk üretimiyle ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Kuzu derisinden ürettiği ürünleri farklı ülkelere satan firma, bu yılın ilk 7 ayında 6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Okay Kovancı, AA muhabirine, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ve çevre bilinci ile üretim gerçekleştirdiklerini söyledi.

30 yıldır sektörde olduklarını belirten Kovancı, "Kuzu derisinden giysilik kürk imalatı yapıyoruz. 30 yıldır sektördeyiz ve yaklaşık 3 yıldan bu yana Tekirdağ'da üretim yapıyoruz." dedi.

Kovancı, ürettikleri giysileri Fransa, Rusya, ABD, Çin, Hindistan, İtalya, Kanada ve Polonya'ya ihraç ettiklerini anlatarak, "Genelde kadın kabanı, kürk mont üretiyoruz, kışlık ürünler üretiyoruz. Ham maddemizi özellikle İtalya, İspanya ve Yunanistan'dan ithal ediyoruz. Burada imalatını yapıp, yine yurt dışına ihraç ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Okay Kovancı, Türkiye'den yurt dışına gönderilen ürünlere fazlasıyla ilgi ve talep olduğunu ifade etti.

Türk ürünlerinin yurt dışında beğenildiğini vurgulayan Kovancı, "Yurt dışında ürünlere ciddi merak var. Fuarlara katılıyor ve ürünlerimizi sunuyoruz. Böylece ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bir nevi bizim yaptığımız iş geri dönüşüm işi. Mezbahalarda kesilen kuzuların derilerini alıp, bunları yeniden ekonomiye sunuyoruz." diye konuştu.

Kovancı, Türkiye'nin kürk üretiminde dünya lideri olduğunu ve Türkiye'de kuzu derisinden üretilen ürünlerinin oldukça kaliteli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Hindistan, Tekirdağ, İhracat, Polonya, İtalya, Kanada, Fransa, Çorlu, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da Kuzu Derisinden Üretilen Kürkler Fransa, Rusya ve ABD'ye İhraç Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 03:05:19. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Kuzu Derisinden Üretilen Kürkler Fransa, Rusya ve ABD'ye İhraç Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement