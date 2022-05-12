Teknopark İstanbul, patentli firma sayısı ile yine Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
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Teknopark İstanbul, patentli firma sayısı ile yine Türkiye birincisi oldu

12.05.2022 11:12
Teknopark İstanbul, patentli firma sayısı ile yine Türkiye birincisi oldu

Teknopark İstanbul, 2020'de olduğu gibi geçen yıl da en çok patentli start-up firmasına ev sahipliği yapan teknopark olarak birinci oldu.

Teknopark İstanbul, 2020'de olduğu gibi geçen yıl da en çok patentli start-up firmasına ev sahipliği yapan teknopark olarak birinci oldu.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, 2 yıl üst üste birincilik alan Teknopark İstanbul'daki patentli startup firma sayısı 68'e yükseldi.

Patentli start-up'lara sahip teknoparklar arasında Teknopark İstanbul, önceki yıl olduğu gibi 2021'de de birinci oldu.

Patent Effect'in yayımladığı 2021 Yılı Patent Performansları Raporu'nda yer alan listeye göre, Türkiye'de kurulan 898 patentli start-up kuruluşunun 697 girişimi, yani yüzde 77'si teknoparklarda kuruldu.

Teknopark İstanbul, 68 patentli start-up girişime ev sahipliği yaparak birinci oldu. Teknopark İstanbul, 52 patentli start-up firma ile 2020'de de Türkiye genelinde en çok patentli girişime ev sahipliği yapan teknopark olmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Teknodestek programı ile firmalara fikri sınai mülkiyet hakları konusunda hibe desteği sağladıklarını ve her yıl destek kapsamlarını genişleterek çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

"Girişimcilerimizin potansiyeline inanıyoruz."

Teknopark İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi, Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklar Geliştirme Birimi'nin henüz 3 yaşında olduğunu ve Teknopark İstanbul'un, diğer teknoparklara göre yeni kurulmuş olmasına rağmen çok kısa sürede 2 yıl üst üste birincilik aldığını belirten Topçu, "Bu başarımızın arka planında konuya olan inancımız ve bu doğrultuda yapılan yoğun çalışmalar bulunuyor. Girişimcilerimizin potansiyeline inanıyoruz ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Teknodestek adı altında firmalarımıza fikri sınai mülkiyet hakları konusunda hibe desteği sağlayarak yüklerini biraz da olsa hafifletmeye de çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Başarının temelinde Teknodestek programı var."

Fikri ve sınai mülkiyet hakları alanına stratejik yaklaşarak girişimcilere eğitimler verdiklerini, bu başarının temelinde Teknodestek programının olduğunu aktaran Topçu, bu program ile birlikte fikri ve sınai mülkiyetlerin korunması ve ticarileşmede bir aracı olarak kullanılması için yoğun olarak çalıştıklarını kaydetti.

Topçu, firmaların AR-GE çıktılarının korunmasını sağlayan, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili gibi başvuru ücretleri, bunların devam sürecinde yapılan inceleme ve araştırma ücretleri ve uluslararası patent başvuru ücretlerinin Teknopark İstanbul tarafından desteklenmeye devam edeceğini bildirdi.

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İstanbul, Türkiye, Patent, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Teknopark İstanbul, patentli firma sayısı ile yine Türkiye birincisi oldu - Son Dakika


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