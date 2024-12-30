Teknosa\'nın Yeni Dijital Mağazası Açıldı

Ekonomi

Türkiye'deki mağazalarını tüketici beklenti ve ihtiyaçlarına göre yenileyen Teknosa, 2024 yılının son mağaza dönüşümünü İstanbul'da hayata geçirdi. ArmoniPark Outlet Center'daki mağazasını uçtan uca yenileyen Teknosa, yeni dijital konseptiyle tüketicilerle buluşmaya başladı.

Teknosa, Türkiye genelinde yenilediği mağazalarına İstanbul ArmoniPark Outlet Center'daki mağazasını da ekledi. Teknosa CEO'su Sitare Sezgin ve İcra Kurulu Üyeleri'nin katılımıyla açılışı yapılan mağaza, daha dijital ve konforlu bir deneyim anlayışıyla tüketicilere hizmet vermeye başladı. Mağazada, telekom, bilgisayar, tablet, elektronik, küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünleri gibi geniş bir yelpazede seçenekler sunuluyor.

Aralık ayında Denizli Forum Çamlık Extra, Vadi İstanbul ve Malatya Park Extra mağazalarını da yenileyen şirket, 2025 yılında da mağazalarını dönüştürmeyi sürdürecek. - İSTANBUL