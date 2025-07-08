Televole Tekstil: Kadın Modasında Yerli Başarı

Ülke genelinde 10 şubeyle faaliyet gösteren Televole Tekstil, kadın modasına yön veren tasarımları ve kaliteli üretim anlayışıyla dikkat çektiği bildirildi.

Adana, sadece tarımıyla değil, tekstil üretimiyle de Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri olmayı sürdürüyor. Özellikle son yıllarda yerli üretim anlayışına verilen önem, kentteki tekstil firmalarının yükselişini hızlandırdı. Bu firmalardan biri olan Televole Tekstil, kadın modasına yön veren tasarımları ve kaliteli üretim anlayışıyla dikkat çekiyor.

Kadınlara yönelik şık, rahat ve günlük kullanıma uygun kıyafetleriyle adından söz ettiren firma, tamamen yerli üretimle çalışıyor. Firma, tasarımdan kesime, dikimden kalite kontrolüne kadar tüm süreçleri kendi bünyesinde gerçekleştiriyor.

Televole Tekstil sahibi Ufuk Doyuran, "Müşterilerimiz uygun fiyata kaliteli ve modaya uygun ürün bulmakta zorlanıyordu. Biz bu ihtiyaca çözüm olmak için yola çıktık. Adana'dan çıkan ürünlerimiz Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor. Aynı zamanda firmamızda kadın istihdamı da çok fazla. Bu da bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Hedefimiz 81 ilde 81 mağaza" dedi. - ADANA