Temmuz 2026 TÜFE Verileri Açıklandı - Son Dakika
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Temmuz 2026 TÜFE Verileri Açıklandı

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Temmuz 2026'da TÜFE yıllık %31,75, aylık %1,78 arttı. Gıda fiyatları %37,53 yükseldi.

Temmuz ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 31,75 olurken, aylık yüzde 1,78 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,78 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,86 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,75 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,90 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 37,53 arttı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 37,53 artış, ulaştırmada yüzde 30,83 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 40,32 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,94, ulaştırmada 5,22 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5,21 yüzde puan oldu.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık yüzde 1,61 arttı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,61 artış, ulaştırmada yüzde 2,59 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,25 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,40, ulaştırmada 0,44 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 50 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 117 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 30,98 arttı, aylık yüzde 1,66 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,66 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,78 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,98 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,28 artış olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 27,83 arttı, aylık yüzde 1,52 arttı

Yİ-ÜFE 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,52 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,86 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,83 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27,54 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 28,96 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 41,81 artış, imalatta yüzde 28,96 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 11,69 artış ve su temininde yüzde 28,85 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 26,79 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 26,57 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 32,46 artış, enerjide yüzde 26,62 artış ve sermaye mallarında yüzde 21,28 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 1,06 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,22 azalış, imalatta yüzde 1,06 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 9,65 artış ve su temininde yüzde 1,49 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 0,81 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,40 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,33 artış, enerjide yüzde 4,83 artış ve sermaye mallarında yüzde 1,09 artış olarak gerçekleşti.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Temmuz 2026 TÜFE Verileri Açıklandı - Son Dakika

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