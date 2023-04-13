Temmuz ayında asgari ücret ne kadar zamlanacak? İşte olası 3 senaryo - Son Dakika
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Temmuz ayında asgari ücret ne kadar zamlanacak? İşte olası 3 senaryo

13.04.2023 11:52

Temmuz ayında asgari ücretliye yapılacak ara zamla ilgili 3 senaryo konuşuluyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının belirleyici olacağı zam pazarlığında yüzde 20'lik bir artış yapılması durumunda net 10 bin 207 lira, yüzde 30'luk artış durumunda ise asgari ücretlinin maaşı net 11 bin 57 lira seviyesine çıkacak. Düşük bir ihtimal gibi gözükse de yapılacak yüzde 40'lık bir artış ise maaşları net 11 bin 908 lira olacak.

Ocak ayında 8 bin 507 lira olarak açıklanan asgari ücret, enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle neredeyse kuşa döndü. Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak ek zamma kilitlendi. Asgari ücrete ek zam yapılması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla kesinleşti.

6 AYLIK ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

Toplam sigortalarının yüzde 41'i yani 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor. Bunun yanında asgari ücret zammı dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiriyor. Asgari ücrete yapılacak ara zamda 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Asgari ücret zammında yüzde 20, 30, 40 üzerinden değerlendirmeler yapılıyor.

İşte zamlı asgari ücret hesapları;

Yüzde 20'lik bir artış durumunda brüt 12 bin 10 lira, net 10 bin 207 lira, yüzde 30'luk artış durumunda net 11 bin 57 lira, brüt 13 bin 10 lira, yüzde 40 artış durumunda da net 11 bin 908 lira, brüt 14 bin 11 lira olacak.

TAZMİNATLAR DA YÜKSELECEK

Yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi yeniden belirlenecek, en düşük aylık ihbar, kıdem tazminatı, emzirme yardımı da artacak. Temmuz ayında asgari ücretin artmasıyla kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden hesaplanacak. İşten ayrılanlar için hesaplamada yeni asgari ücretin brüt rakamı geçerli olacak. Asgari ücrete ek zam, genel sağlık sigortalılarından isteğe bağlı sigortalılara, evde tarhana yapan kadınlardan işsizlik sigortası alanlara kadar birçok kişinin maddi durumunu olumlu yönde etkileyecek.

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Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Temmuz ayında asgari ücret ne kadar zamlanacak? İşte olası 3 senaryo - Son Dakika


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SON DAKİKA: Temmuz ayında asgari ücret ne kadar zamlanacak? İşte olası 3 senaryo - Son Dakika
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