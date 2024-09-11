Temmuz Ciro Verileri: Yıllık Artış, Aylık Düşüş

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında toplam ciro yıllık yüzde 39,8 artarken, aylık yüzde 0,4 azaldı. Böylece toplam ciro, haziran ayına göre geriledi.

TÜİK, temmuz ayı ciro endeksi istatistiklerini yayımladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, temmuz ayında yıllık yüzde 39,8 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 27, inşaat ciro endeksi yüzde 58,8, ticaret ciro endeksi yüzde 40,6, hizmet ciro endeksi yüzde 56,1 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 0,4 azaldı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, temmuz ayında aylık yüzde 0,4 azaldı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; temmuz ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,3, ticaret ciro endeksi yüzde 0,7 arttı. Hizmet ciro endeksi yüzde 1,3, inşaat ciro endeksi yüzde 8,6 azaldı.