Temmuz\'da İnşaat Üretimi Yüzde 24,1 Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında inşaat üretiminin yıllık yüzde 24,1, aylık yüzde 1,9 arttığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2025 dönemine ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 16,4 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 22,6 arttı. İnşaat üretimi, bir önceki aya göre ise yüzde 1,9 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,3 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,2 arttı.