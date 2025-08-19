Temmuz'da Taşıt Sayısında %36,1 Artış

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 36,1 artarken, aynı ayda 257 bin 471 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini paylaştı. Buna göre, Temmuz ayında 257 bin 471 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,3'ünü motosiklet, yüzde 41,3'ünü otomobil, yüzde 10,9'unu kamyonet, yüzde 1,4'ünü kamyon, yüzde 1,3'ünü traktör, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 36,1 arttı

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 162,8, kamyonette yüzde 90,4, otomobilde yüzde 47,1, kamyonda yüzde 44,3, otobüste yüzde 31,9, motosiklette yüzde 23,6, minibüste yüzde 17,8 artarken traktörde yüzde 43,5 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azaldı

Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 127,1, kamyonette yüzde 20 artarken traktörde yüzde 55, kamyonda yüzde 25,9, minibüste yüzde 22,4, otobüste yüzde 19,5, motosiklette yüzde 12,1 ve otomobilde yüzde 2,3 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 32 milyon 618 bin 554 oldu

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 20,8'ini motosiklet, yüzde 14,8'ini kamyonet, yüzde 7'sini traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında 1 milyon 15 bin 974 adet taşıtın devri yapıldı

Temmuz ayında devri yapılan taşıtların yüzde 66,9'unu otomobil, yüzde 14,2'sini kamyonet, yüzde 12,5'ini motosiklet, yüzde 2,6'sını traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Temmuz döneminde 1 milyon 347 bin 212 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 12,4 azalarak 1 milyon 347 bin 212 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 76,7 artarak 29 bin 159 adet oldu. Böylece Ocak-Temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 318 bin 53 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 45,6'sı benzin yakıtlıdır

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 614 bin 248 adet otomobilin yüzde 45,6'sı benzin, yüzde 27'si hibrit, yüzde 17,2'si elektrikli, yüzde 9,2'si dizel ve yüzde 1'i LPG yakıtlı. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 847 bin 382 adet otomobilin ise yüzde 33,2'si dizel, yüzde 30,9'u LPG, yüzde 30,6'sı benzin, yüzde 3,3'ü hibrit ve yüzde 1,7'si elektrikli. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2. - İSTANBUL