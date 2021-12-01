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Temsa'nın çevreci otobüsleri İsrail yollarındaki sayısını artırıyor - Son Dakika

Temsa'nın çevreci otobüsleri İsrail yollarındaki sayısını artırıyor

01.12.2021 12:27
Temsa'nın çevreci otobüsleri İsrail yollarındaki sayısını artırıyor

Çevreci otobüsleriyle İsrail yollarındaki sayısını artıran Temsa, son olarak ülkenin en büyük operatörlerinden Dalhom Motors'a 48 adet araç teslimi gerçekleştirdi.

Çevreci otobüsleriyle İsrail yollarındaki sayısını artıran Temsa, son olarak ülkenin en büyük operatörlerinden Dalhom Motors'a 48 adet araç teslimi gerçekleştirdi.

Temsa'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa pazarındaki ihracat atağıyla önemli teslimatlara imza atan şirket, farklı coğrafyalardaki büyümesini de sürdürüyor.

Temsa, geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle hem yurt içinde hem de yurtdışında müşteri ihtiyaçlarına en uygun araçları pazarlara sunmaya devam ediyor.

Şehirlere modern çözümler sunan Temsa'nın çevreci E6 dizel motorlu LF12 modeli, İsrail yollarındaki sayısını artırmayı sürdürüyor.

Temsa, son olarak, İsrail'in en büyük operatörlerinden Dalhom Motors Ltd. şirketine 48 adet araç teslimi gerçekleştirdi. Son sevkiyatla bir yılda Temsa markalı araç sayısını 83'e yükselten şirketin, İsrail'de hatta girmeye hazır olarak aldığı son araçlar, 1 Ocak 2022'de İsrail'in Netanya şehrinde halkın hizmetine sunulacak.

Şehir ulaşımı çözümlerinde edindiği tecrübeyi otobüslere yansıtan Temsa, teslim edilen 48 adet LF12 modelini en ince ayrıntısına kadar tasarladı. İsrail'in en büyük operatörlerinden Dalhom Motors'un istediği tüm opsiyonların Temsa imzasıyla yer aldığı otobüslerde dikkati çeken detaylar yer aldı.

Araçların destinasyon panosu, bilet makinesi gibi operatör özel isteklerini de içeren tüm opsiyonlar Temsa fabrikasında tamamlandı.

"Yurt dışında etkinliğimizi her geçen gün artırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Temsa Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp, şirketin yurt dışı pazarlardaki etkinliğini her geçen gün artırdığını bildirdi.

Koralp, "2021, Temsa için büyüme ve yer aldığı pazarlarda sağlam adımlarla ilerleme yılı oldu. Son olarak İsrail'e bir yılda teslim ettiğimiz toplam 83 adetlik araç filosunun şehrin mimarisine ayak uydurmasının yanı sıra ekonomik, konforlu, güvenli ve çevreci yapısıyla da 'akıllı şehirler' vizyonuna da örnek olacağına inanıyoruz. Avrupa pazarında söz sahibi olduğumuz bir yılın sonunda yaptığımız bu teslimatla Orta Doğu'da da sağlam bir pozisyon aldık." ifadelerini kullandı.

Temsa'nın çevreci otobüsleri İsrail yollarındaki sayısını artırıyor

İhracat, Tragger, İsrail, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Temsa'nın çevreci otobüsleri İsrail yollarındaki sayısını artırıyor - Son Dakika Ekonomi


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