TEMSAN'ın Enerji Üretimi Üzerine Sunumu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TEMSAN'ın Enerji Üretimi Üzerine Sunumu

TEMSAN\'ın Enerji Üretimi Üzerine Sunumu

TEMSAN, enerji verimliliği ve AR-GE projeleriyle sektöre katkı sağlıyor. 2021-2022 hesapları ibra edildi.

13.05.2025 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN) 2021 ve 2022 yılı hesapları görüşüldü.

TEMSAN Genel Müdürü Fatih Öztürk, Komisyonda yaptığı sunumda, TEMSAN'ın Türkiye'nin enerji politikasına uygun enerji üretim, iletim ve dağıtım alanlarında AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleri gerçekleştirdiğini, kuruluşun enerji sektörüne ekipman üreten, bakım onarım rehabilitasyon projeleriyle enerji verimliliğine katkı sağlayan milli bir ağır sanayi kuruluşu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin enerji kaynakları, yerli ve milli teknoloji ile enerji piyasası entegrasyonu açısından bölgesel bir enerji merkezi olma yolunda ilerlediğini aktaran Öztürk, "50 yıldır faaliyetlerini sürdüren kuruluşumuz bu vizyon doğrultusunda gelecekte de hizmetlerini aynı kararlılık ve sorumlulukta sürdürmeye devam edecektir." diye konuştu.

Öztürk, şirketin mali tablosuna ilişkin, "Tablolarımızı da son yıllarda karla kapatıyoruz ama ne kadar kazandığımız değil, ülkeye ne kazandırdığımıza odaklanıyoruz." ifadesini kullandı.

Şirketin, 2023'te ilk milli türbin tasarımını yaptığına işaret eden Öztürk, son dönemde AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarının meyvelerinin alınacağı yılların geldiğini söyledi.

Öztürk, AR-GE ve tasarım merkezini aktif olarak hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, "Bu merkezde 17 kişilik ekiple, yerinde tasarım merkezi unvanı alan bildiğim kadarıyla tek kamu kuruluşuyuz. Bu vesileyle ürünlerimiz ortaya çıkmaya başladı. Yine proje yönetimi, bakım, rehabilitasyon ya da modernizasyon faaliyetleri anlamında özellikle hidroelektrik santrallerde ciddi başarılar elde etmeye başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı projelerdeki tasarımların dijitalleştirilip veri bankalarında saklandığını belirten Öztürk, "Enerji sanayinde bir çatı kuruluşu olma hedefimiz var. Şirket kendi tasarımlarını üretir duruma geldi. Bazı santral çalışmalarında yerlilik oranımız yüzde 92, millilik oranımız yüzde 100." bilgisini paylaştı.

"TEMSAN'ın bu barajlarda üretim verimini artıran çalışmaları oldu"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Türkiye'de baraj ve nehir tipi hidroelektrik santralleri olduğunu kaydederek, "TEMSAN'ın bu barajlarda üretim verimini artıran çalışmaları oldu. Bu oldukça önemli bir çalışmadır. Bundan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Komisyonda görüş ve önerilerin sunulmasından sonra TEMSAN'ın 2021 ve 2022 yılı bilanço hesapları ibra edildi.

Kaynak: AA

Fatih Öztürk, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TEMSAN'ın Enerji Üretimi Üzerine Sunumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balık Ayhan hayatını kaybetti Balık Ayhan hayatını kaybetti
İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti’nin Cumhur İttifakı’na katılma ihtimali yüksek AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek
PKK’nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada İki kentte komisyon kurulacak PKK'nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada! İki kentte komisyon kurulacak
DEM Parti MYK’sı süreci ele aldı: İmralı’yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek DEM Parti MYK'sı süreci ele aldı: İmralı'yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek
Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti
Akaryakıta çifte zam geliyor Akaryakıta çifte zam geliyor
25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 kişi tutuklandı 25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 kişi tutuklandı
Otomotiv devinde kriz büyüyor 10 bin kişi daha işten çıkarılacak Otomotiv devinde kriz büyüyor! 10 bin kişi daha işten çıkarılacak
Tonlarca altın satıldı Talep patlaması var Tonlarca altın satıldı! Talep patlaması var
Ebru Gündeş’in telif davasında karar çıktı Ebru Gündeş'in telif davasında karar çıktı

23:31
Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
21:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
20:52
İstanbul’da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
20:00
Ankara’daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum
18:15
ABD Başkanı Trump: İstanbul’a Marco Rubio gidecek
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek
09:47
Kocaelispor’dan ayrılan İsmet Taşdemir memleketinin takımını çalıştıracak
Kocaelispor'dan ayrılan İsmet Taşdemir memleketinin takımını çalıştıracak
09:36
Şırnak’ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle “geçici özel güvenlik bölgesi“ ilan edildi
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
09:35
Toplaması tutku, kilosu 900 lira Altın bulan bu kadar sevinmiyor
Toplaması tutku, kilosu 900 lira! Altın bulan bu kadar sevinmiyor
09:27
Nebahat Çehre son görüntüsüyle yaşını unutturdu
Nebahat Çehre son görüntüsüyle yaşını unutturdu
09:24
Devlet Memurları Kanunu değişebilir Mobbing de gündemde
Devlet Memurları Kanunu değişebilir! Mobbing de gündemde
09:19
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
09:09
Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak
Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak
09:01
Sur cinayetleri davasında şok karar Ayşenur’un ailesi harekete geçti
Sur cinayetleri davasında şok karar! Ayşenur'un ailesi harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 00:47:51. #7.12#
SON DAKİKA: TEMSAN'ın Enerji Üretimi Üzerine Sunumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.