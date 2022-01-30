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TEMSAN "Tasarım Merkezi" unvanı alan ilk kamu kurumu oldu - Son Dakika

TEMSAN "Tasarım Merkezi" unvanı alan ilk kamu kurumu oldu

30.01.2022 11:00
TEMSAN "Tasarım Merkezi" unvanı alan ilk kamu kurumu oldu

Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi (TEMSAN) Ar-Ge Birimi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından "Tasarım Merkezi" belgesi alan ilk kamu kurumu oldu.

Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi (TEMSAN) Ar-Ge Birimi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından "Tasarım Merkezi" belgesi alan ilk kamu kurumu oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı ilgili kuruluşu olan TEMSAN'ın yaptığı başvuruyu değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TEMSAN Ar-Ge Birimi'nin "Tasarım Merkezi" belgesi almasına onay verdi.

Enerji üretim, iletim, dağıtım ve depolama alanlarında Ar-Ge çalışmaları bulunan TEMSAN, kritik enerji teknolojilerine odaklanarak yerli ve milli yolculuğuna devam ediyor. TEMSAN Ar-Ge birimi, özellikle hidroelektrik santral türbin tasarımı konusunda nitelikli personeliyle çalışmalar yürütüyor.

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Araştırma Geliştirme, Türkiye, Enerji, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TEMSAN 'Tasarım Merkezi' unvanı alan ilk kamu kurumu oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TEMSAN "Tasarım Merkezi" unvanı alan ilk kamu kurumu oldu - Son Dakika
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