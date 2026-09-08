TENMAK yurt içi lisans başarı bursu için başvuru süresi 21 Eylül'e uzatıldı - Son Dakika
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TENMAK yurt içi lisans başarı bursu için başvuru süresi 21 Eylül'e uzatıldı

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Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Yurt İçi Lisans ve Başarı Burs Programı 2026 başvuru süresi, bazı üniversitelerdeki YKS kayıt işlemleri nedeniyle 21 Eylül saat 17.00'ye kadar uzatıldı. Başvurular burs.tenmak.gov.tr adresinden yapılabilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun (TENMAK) Yurt İçi Lisans ve Başarı Burs Programı 2026 başvusu süresi 21 Eylül'e kadar uzatıldı.

TENMAK'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, başvuru süresinin bazı üniversitelerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kayıt işlemleri nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Payşımda, başvuruların "https://burs.tenmak.gov.tr" adresi üzerinden yapılacağı belirtilerek, "TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu Programı 2026 yılı çağrısı, bazı üniversitelerimizdeki 2025 YKS girişli adayların kayıt işlemleri nedeniyle 21 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar uzatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Maden, Burs, YKS, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TENMAK yurt içi lisans başarı bursu için başvuru süresi 21 Eylül'e uzatıldı - Son Dakika

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