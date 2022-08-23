Tepebaşı güvenliği sözleşme yeniledi - Son Dakika
Üye Girişi

Tepebaşı güvenliği sözleşme yeniledi

23.08.2022 16:00
Tepebaşı güvenliği sözleşme yeniledi

Tepebaşı Belediyesi ile TÜRK-İŞ'e bağlı GÜVENLİK-İŞ arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile belediye güvenlik görevlilerinin şartları iyileştirilirken Başkan Ataç, "Biz her zaman emeğin yanındayız" diye konuştu.

Tepebaşı Belediyesi ile TÜRK-İŞ'e bağlı GÜVENLİK-İŞ arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile belediye güvenlik görevlilerinin şartları iyileştirilirken Başkan Ataç, "Biz her zaman emeğin yanındayız" diye konuştu.

Tepebaşı Belediyesi'nde görev yapan güvenlik görevlileri, TÜRK-İŞ'e bağlı GÜVENLİK-İŞ (Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası) ile imzalanan toplu iş sözleşmesiyle daha iyi çalışma şartlarına kavuştu. Tepebaşı Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen imza törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Tepebaşı Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, GÜVENLİK-İŞ Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, Sendika Başkan Yardımcıları Ahmet Durcuk, GÜVENLİK-İŞ Eskişehir Bölge Başkanı Engin Uçar ile sendika temsilcileri ve güvenlik görevlileri katıldı.

"Her zaman emeğin yanındayız"

İmza töreninde bir konuşma yapan Başkan Ataç, sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ederken, "Bu bir başarıdır, yıllardır yan yana çalışıyoruz ve bugünlere kadar iş arkadaşlarımızın emeğini koruyarak geldik. Bu düşüncelerimiz sürecek, biz her zaman emeğin yanındayız. Toplu iş sözleşmelerimizde güzel çalışmalar yaptık, Türkiye'ye örnek diyebiliriz. Ülkemizde ağır bir dönemden geçiyoruz, böylesini hatırlamıyorum. Geçmiş dönemde ekonomik krizler de oldu ama bu kadar hissedilmemişti. Tüm imkanlarımızı zorlayarak güzel şartlar oluşturduğumuzu düşünüyorum. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. En ufak bir olumsuzluk yaşamadan sözleşmemizi imzalıyoruz. Sözleşme içeriğinde ücretlerde ve sosyal haklarda önemli artışların yanında, iş güvencesini de barındırıyor. Sözleşme çerçevesinde en düşük ücret alacak personel 8 bin 256,24 TL maaş alacak. Maaşlar Ortalama yüzde 71,51 oranında artırıldı. Hayırlı olmasını diliyor ve teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Meslektaşlarımız memnun oldu"

GÜVENLİK-İŞ Genel Başkanı Ömer Çağırıcı ise "Sözleşmemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Arkadaşlarımızın genel kanaati, toplu iş sözleşmesinden memnunlar. Bu süreçte sendika olarak bir köprüyüz ve güzel ilişkilerimiz var. Bu enflasyon döneminde verilebilecek en iyi sözleşmelerden biri oldu. Bundan dolayı meslektaşlarım adına Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerimi sunuyorum, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Ataç ve Çağırıcı, toplu iş sözleşmesine imza attı. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Yük treni sürüye çarptı; 8 büyükbaş öldü Yük treni sürüye çarptı; 8 büyükbaş öldü Yük treni büyükbaş hayvan sürüsüne çarptı Yük treni büyükbaş hayvan sürüsüne çarptı
Kaynak: İHA

Eskişehir, Tepebaşı, Sendika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tepebaşı güvenliği sözleşme yeniledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:02 Ahılda korkunç görüntü! Bozayı onlarca koyunu telef etti
14:53 Yaşamını yitiren usta oyuncu Civan Canova toprağa verildi
14:53 Civan Canova'nın cenaze namazında utanç veren anlar! Bir kadın sırıtarak ünlülerle fotoğraf çektirme mücadelesine girişti
14:52 Annesiyle sevgilisini görünce kriz geçirdi! Bıçakla bir kişiyi öldürdü
15:07 Son 500 yılın kötü dönemi! Avrupa kuraklıkla savaşıyor
14:45 Fuhuş hayali kötü bitti! Sarhoş eskort 55 yaşındaki adamın kulağını koparıp midesine indirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 16:00:42. #1.11#
SON DAKİKA: Tepebaşı güvenliği sözleşme yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement