Tera ve Barikat Grup'tan Stratejik İşbirliği

Ekonomi

Tera Grup ve Barikat Grup Yönetim Kurulu Başkanı ?????Emre Tezmen??, Barikat Grup'un Tera Grup bünyesinde siber güvenlik alanında büyümeye devam edeceğini ve bu alanda çalışmalara başladıklarını söyledi.

Siber güvenlik şirketlerinden Barikat Grup, teknoloji ve dijital dönüşüm alanında yenilikçi çalışmalarıyla tanınan Tera Grup ile stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı. İki şirket arasındaki stratejik ortaklığın detayları, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

16 Ağustos'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulan ortaklık anlaşması hem sektörde hem de yatırım çevrelerinde büyük bir öneme sahip olurken, anlaşma kapsamında Tera Holding, Tera Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ve Tech Invest Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla Barikat Grup'un yüzde 60 hissesini portföyüne ekleyerek büyüme potansiyelini artırmayı hedefliyor.

İş ortaklığı, stratejik hedeflerin hızla gerçekleştirilmesi için gerekli olan kaynak ve gücü sağlayacak ve dijital güvenliğin öneminin arttığı dönemde, şirketlerin daha geniş kitlelere yenilikçi çözümler sunmasına olanak tanıyacak.

Basın toplantısının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Tezmen, Tera Grup ve Barikat Grup'un güçlerini bir araya getirerek Türkiye'de daha fazla pazar payı alan, yurt dışına açılan bir platform oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Tezmen, Türkiye sermaye piyasalarında çok aktif olduklarını dile getirerek, "Güvenlik sektöründe ve savunma sanayisinde borsada işlem gören bazı firmalarımız var. Ama siber güvenlik alanında henüz borsada işlem gören bir firma yok. Yakında Barikat Grup'un hisselerini de bir yatırım imkanı olarak Türkiye sermaye piyasalarına kazandırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Barikat Grup'un yüzde 60 hissesini aldıklarını belirten Tezmen, "Bundan sonra grup, bünyesinde siber güvenlik alanında büyümeye devam edecek. Bu alanda çalışmalara başladık." dedi.

Tezmen, siber güvenliğin çok önemli bir konu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burada daha gidilecek çok yol var. Ürünlerin millileştirilmesinden tutun da uluslararası açılımlara kadar giden bir yolculuk var. Bu yolculukta her iki grubun, bizde özellikle finans konusunda üretebileceğimiz çözümler, Barikat Grup'un kendini ispat etmiş olduğu çözümler ve bu ekosisteme yapılacak yatırımlarla birlikte, Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki gücü artacak. Aynı zamanda uluslararası çaptaki ayak izi de artacaktır. Bu anlamda çalışacağız."

Teknoloji ekseninde yatırım yapmaya devam edeceklerini söyleyen Tezmen, "Çok geniş kapsamlı bir konu ve birçok alan var. Burada veri merkezleri olabilir. Yapay zekaya yönelik bir takım çözümler olabilir. Finansal teknolojilerle ilgili bir takım çalışmalar olabilir. Bu anlamda, bu sektörlerdeki yatırımlara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Yoğunlaşmamız 2024'te Avrupa, 2028'de de Amerika şeklinde olacak"

Barikat Grup Üst Yöneticisi (CEO) Murat Hüseyin Candan da ocakta başlayan sürecin ağustosta sonlandığını aktararak, "Bu sürecin temel motivasyonu da beraber bir artı biri nasıl üç ve dört çok yapabiliriz. Tera Grup çok önemli bir finans grubu. Çok fazla inovasyon yapmışlar. Biz de tek şirket olarak başladığımız yolu 12 şirket olarak devam ettiriyoruz ve siber güvenliğin her alanında bir inovasyon senaryosu yaratıyoruz." diye konuştu.

İki grubun beraber yapabileceği, müşterilere doğrudan verecek veya Türkiye'deki siber güvenlik teknolojilerine ve servis üreten firmalara destek olabilecek pek çok alan olduğuna dikkati çeken Candan, "Ağustos ayında bitti ve eylül, ekim ayı, son çeyrek dediğimiz zaman, en yoğun zamanımız olsa bile bu yatırımın meyvelerini ve yarattığı farklılıkları hissedebilecek imkanları da yarattık kendimize. Umuyorum bu yatırım önümüzdeki günlerde ve 2025'in başında da hem Avrupa merkezli, daha sonra Amerika ve mevcut olduğumuz Türkiye, Azerbaycan ve Katar merkezli de yeni olanaklar sağlayacak bize. Bundan dolayı da çok heyecanlıyız ve çok mutluyuz." açıklamasını yaptı.

Candan, Barikat Grup'un Türkiye'deki markalaşmayı, küresel markalaşmayı destekleyen Turquality programının içerisindeki firmalardan bir tanesi olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Orada çok kıymetli firmalar var. Buna yönelik çeşitli pazar araştırmaları yapılıyor. Biz de bu raporlara istinaden bir plan ortaya çıkarttık ve bu planı da şu anda icra ediyoruz. Bu plan içerisindeki öncelikli segmentler yatırımın ve regülasyonun çok olduğu Avrupa ve Amerika gibi ülkeler. Yoğunlaşmamız 2024'te Avrupa, 2028'de de Amerika şeklinde olacak."