Terme, Yatırımcılar İçin Cennet Olmaya Aday - Son Dakika
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Ekonomi

Terme, Yatırımcılar İçin Cennet Olmaya Aday

Terme, Yatırımcılar İçin Cennet Olmaya Aday

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçenin yatırımcılara sunduğu fırsatları vurgulayarak, Terme'nin hem sanayi hem de doğa turizmi açısından değerli bir yer olduğunu ifade etti. Kul, yeni projeler ve yatırımlarla ilçenin büyümesini sürdüreceklerini belirtti.

09.02.2025 16:32  Güncelleme: 16:34
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Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçenin yatırımcılara değerli fırsatlar sunduğuna dikkat çekerek, "Üretim ve bilimin ışığında dev yatırım alanlarının ve nitelikli sanayinin ev sahibi olan şehrimiz tam bir yatırım cennetidir" dedi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, İstanbul Samsun Termeliler Derneği (TERDEF) Genel Başkanı Uğur Baş tarafından İstanbul'da düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Başkan Kul toplantıda, Samsunlu iş insanı, sanatçı ve bürokrat gibi farklı kesimlerden kişiler ile bir araya geldi ve Terme üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Şenol Kul, yatırım alanları ve nitelikli sanayisi ile Terme'nin yatırımcılar için güzel bir nokta olduğunu belirterek, "Yetişkin iş gücü, dünya standartlarında üretim imkanları ve inovasyon çalışmaları yapabilme imkanlarının bulunduğu Terme, birbirinden değerli fırsatları yatırımcılara sunmaktadır. Üretim ve bilimin ışığında dev yatırım alanlarının ve nitelikli sanayinin ev sahibi olan şehrimiz tam bir yatırım cennetidir. Terme sanayi yatırımları dışında herkesin hayran kaldığı doğal güzellikleriyle doğa turizmi yatırımları için çok müsait konumdadır. Bu bakımdan tüm doğal güzelliklerimiz konaklama, eğlence ve yaz-kış turizmi açısından altın fırsatlarıyla yatırımcılarını beklemektedir. Gönül birliğimizin bulunduğu tüm yatırımcıları sanayi ve turizm alanında Terme'ye davet ediyorum" diye konuştu

"Yeni hedefler, yeni projeler ve yatırımlarla en iyi şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz"

Toplantıda, ilçenin turizm hedeflerinden bahseden Başkan Kul, "Doğayla iç içe tatil arayanların en çok tercih ettiği alternatif tatil türleri arasında bulunan bungalov ve glamping tesisleri yatırımını mavi ile yeşilin buluştuğu cennetten bir köşe olan Termemize kazandıracağız. 2025 yılında da her geçen gün büyüyen ve gelişen Terme'mizde yeni hedefler, yeni projeler ve yatırımlarla en iyi şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz. 2025'de gerçekleştirdiğimiz atılımı 2026 yılında yatırıma dönüştüreceğiz. Bunu da hep birlikte, istişare içerisinde, birliğimiz, beraberliğimiz, bu şehre ve bu şehrin insanlarına olan sevgimizle gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Samsun Dernekler Federasyonu (SADEF) Genel Başkanı Yıldıray Baş, Terme'nin iş adamlarını bir araya getirerek örnek bir program düzenlemesinden dolayı Başkan Uğur Baş ve yönetim kurulunu üyelerini tebrik ederek, "Bizim Sevdamız Samsun. Ne mutlu bize ki gençlerimiz güzel projelere imza atıyorlar ve bizleri her daim gururlandırmaya devam ediyorlar" şeklinde konuştu.

TERDER Genel Başkanı ve SADEF Gençlik Kolları Başkanı Uğur Baş ise "Doğduğumuz topraklar Terme'ye iş insanlarımızı yatırıma yönlendirmek ve tanıtılmasına katkı sağlamak için istişare ve değerlendirme toplantısını gerçekleştirmenin mutluluğu yaşıyoruz. Kuruluş hedefleri doğrultusunda devam ederek birinci hedefimiz İstanbul'da yaşayan Termeli İş İnsanları, bürokratları, siyasetçileri ve sanatçılarına ulaşarak toplantımızı yapıyoruz. Toplantının ana gündemi Terme ilçemize ne yapabiliriz? Termemiz adına verimli bir toplandı olduğu kanaatindeyiz" dedi.

Programda konuşan katılımcılar da Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'un Terme ile alakalı yapacağı projeler ile ilgili her türlü destek ve katkıda bulunacaklarını kaydetti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Turizm, samsun, Terme, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Terme, Yatırımcılar İçin Cennet Olmaya Aday - Son Dakika

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