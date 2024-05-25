TESK Genel Başkanı: Tescil plakalarında karekodlu sistem başladı - Son Dakika
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Ekonomi

TESK Genel Başkanı: Tescil plakalarında karekodlu sistem başladı

1 Ocak 2024 tarihi itibariyle tescil plakalarında seri numaralı ve karekodlu sisteme geçildiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sahte plakaların ve bu plakalarla işlenen suçların önüne geçilebilmesi amacıyla karekodlu ve seri numaralı plaka uygulamasının başladığını söyledi. Yeni sistemde her plakaya bir seri numarası veriliyor ve bu numaralar Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına gönderiliyor. Sahte plaka kullananlara 32.170 TL para cezası ve 2 ile 4 yıl arasında hapis cezası veriliyor.

25.05.2024 10:14
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1 Ocak 2024 tarihi itibariyle tescil plakalarında seri numaralı ve karekodlu sisteme geçildiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Karekodlu plakalar giderek yaygınlaşıyor. Yapılan denetimlerde, APP ve sahte plakası olan araçlar trafikten men edilirken araç sahiplerine ağır cezalar kesiliyor. Ayrıca bu tür plakalar fenni muayeneden de geçmiyor" dedi.

Sahte tescil plakalarının ve bu plakalarla işlenen suçların önüne geçilebilmesi amacıyla 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren karekodlu ve seri numaralı plaka uygulamasının başladığını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yeni teknolojiler artık hayatımızın her alanına girmeye başladı. Artık tüm tescil plakalarının üzerinde bir seri numarası ve bir karekod var. Yılbaşından bu yana yaklaşık 1 milyon araç karekodlu plakaya geçti. Tıpkı kimlik, ehliyet ve pasaportlar gibi plakalara da bir kimlik numarası verilerek bunların sahte olup olmadığı tespit ediliyor. Böylelikle tüm plakaların, seri numarası üzerinden takip edilebilmesi sağlanıyor ve plakaların sahte olup olmadığı kolaylıkla anlaşılabiliyor. Standartlara uymayan APP veya sahte plaka kullanıcılarına da gerekli yasal işlemler uygulanıyor. Bu nedenle halkımız bu tür plakaları kullanmaktan imtina etmeli" ifadelerine yer verdi.

"İnternetten ve sosyal medyadan satılan plakalar yasal değil"

Plakaların internet üzerinden satışının olmadığını belirten Palandöken, "İnternet ve sosyal medya üzerinden 'Muayeneden geçer', 'Mühürlü', 'denetimden geçer' ve benzeri açıklamalarla, hatta sahte karekod basılarak yapılan plaka satışları yasal değildir cezası da ağırdır. Halkımız bu tür ortamlarda yetkili olmayanlarca yapılan plaka satışlarına itibar etmemeli. Bu tür satışların yapıldığı elektronik ortamların hiçbirinde adres yazmıyor, yetkili kişilerin isimlerine yer verilmiyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız, aldıkları sahte plakadan dolayı zor durumda kaldıklarında muhatap olacak hiç kimse bulamazlar. Yeni sistemde her plakaya bir seri numarası veriliyor ve bu numaralar Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına gönderiliyor. Denetim sırasında sisteme kayıtlı olmayan plakalara cezai işlem uygulanıyor ve fenni muayeneden de ağır kusurlu sayılarak muayeneden geçmesine izin verilmiyor" dedi.

"Sahte plakaya 32.170 TL para ve 2 yıldan 5 yıla kadar hapis"

Sahte plakaların cezasının da oldukça ağır olduğunu vurgulayan Palandöken, "Sahte plaka kullananlara 32.170 TL para cezası veriliyor. Bunun yanında bu tür plakaların olduğu araçlar trafikten geçici men ediliyor. Ayrıca araç sahipleri, Türk Ceza Kanununun 204 üncü maddesine göre 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan dolayı 2 ile 4 yıla kadar hapis istemiyle mahkemeye sevk ediliyor. Dolayısıyla halkımız sahte plaka konusunda daha bilinçli davranmalı ve bu tür cezalara muhatap kalmamak için dikkatli olmalı. Bunun için de araç plakalarını, sadece Federasyonumuza bağlı ve plaka basımı konusunda yetkilendirilmiş meslek odalarımızdan almalı" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Bendevi Palandöken, Tesk, Güvenlik, Trafik, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı: Tescil plakalarında karekodlu sistem başladı - Son Dakika

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