Tescilli Ardahan çiçek balında son yılların en yüksek verimi bekleniyor - Son Dakika
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Tescilli Ardahan çiçek balında son yılların en yüksek verimi bekleniyor

21.07.2022 11:19
Tescilli Ardahan çiçek balında son yılların en yüksek verimi bekleniyor

Coğrafi işaretli Ardahan çiçek balında bu yıl ilkbaharda etkili olan yağışlardan dolayı son yılların en yüksek verimi bekleniyor.

Coğrafi işaretli Ardahan çiçek balında bu yıl ilkbaharda etkili olan yağışlardan dolayı son yılların en yüksek verimi bekleniyor.

Ardahan Arıcılar Birliğine üye yaklaşık 750 arıcı, dünyanın en önemli 4 ırkı arasında yer alan Kafkas arılarının bulunduğu 45 bin kovanda bal üretimi yapıyor.

İlkbaharda zengin floraya sahip yüksek kesimlerindeki yayla ve dağlara bıraktıkları kovanlarında üretim yapan arıcılar, bu yıl yağışlar nedeniyle son yıllardaki en yüksek verimi bekliyor.

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, AA muhabirine, bu yıl verimli bir sezon gözlemlendiğini söyledi.

"Bu yıl arıcının yüzü gülecek"

Bal oranındaki verimin kendilerini sevindirdiğini ifade eden Evliyaoğlu, şöyle konuştu:

"Geçen yıla göre balda çok ciddi artış var. Hem mevsim hem de doğa tam da bal sezonuna uyumlu oldu. Şu an henüz sağıma günler olmasına rağmen yüzde 80'lik bir bal verimi mevcut. Bu daha da artabilir. Geçen yıl bal yok denecek kadar azdı ama bu yıl geçen yıllara oranla yüzde 80'i aşan bir artış var. Dolayısıyla bu yıl arıcının yüzü gülecek. Kovanlardaki bal bunun habercisi. Bazı arıcılarda ise artış daha fazla."

Evliyaoğlu, balın yanı sıra oğul veriminde de artış olduğuna dikkati çekerek, "Bu yıl aslında sadece balda değil, oğul veriminde de artış var. Kovanlarda çok ciddi bir oğul artışı da var. Dolayısıyla arıcımız hem bal hem de oğul elde etmiş oluyor." diye konuştu.

Arıcılardan Sedat Dündar da bu sezon bal veriminin yüksek olduğunu anlatarak, "Son yılların en yüksek verimini aldık. Bu yıl hakikaten balda bereket var. Kovanlarımda yüzde 100'ü aşan bir bal verimi var. Gelecek sezonlarda da böyle olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Ardahan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tescilli Ardahan çiçek balında son yılların en yüksek verimi bekleniyor - Son Dakika

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