Tescilli Zara Balı'nın rekoltesinde artış bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Tescilli Zara Balı'nın rekoltesinde artış bekleniyor

Sivas'ın Zara ilçesine has tescilli Zara Balı'nın rekoltesi, geçen yıla göre artış bekleniyor. Geçen sene yoğun yağışlar nedeniyle düşen bal üretimi, bu yıl uygun şartlarla birlikte 900 ila bin ton arasında olması hedefleniyor. Zara ilçesi, zengin çiçek florasıyla bal üretimi için tercih edilen bir bölge olup, bu yılki yükselişin yaylalardaki artan çiçek florasıyla birlikte gerçekleşmesi bekleniyor.

24.06.2024 21:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tescilli Zara Balı'nın rekoltesinde artış bekleniyor

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesine has tescilli Zara Balı'nın rekoltesinde artış bekleniyor. Bir önceki sene yoğun yağışlar nedeniyle 600 tona kadar gerileyen bal üretimi, bu yıl uygun şartlarla birlikte yaklaşık 900 ila bin ton arasında hedefleniyor.

Sivas'ta kekik, nane, ballıbaba, söğüt, taş yoncası ve keven gibi bitkiler ile endemik birçok çiçek türüne ev sahipliği yapan Zara ilçesi, coğrafi işaretli Zara Balı ile dünyaya açılıyor. Türkiye'nin en zengin çiçek florasına sahip ilçe, bal üretimi için arıcıların Zara ve çevresini tercih etmesine neden oluyor. 2023 yılının bahar aylarında yaşanan yoğun yağmurlarla birlikte düşen bal rekoltesinde bu yıl yükseliş bekleniyor. Yeterli yağışlarla birlikte yaylalar ve dağlarda artan çiçek florası ile birlikte arıcıların üretiminin artacağı düşünülüyor.

900 ila bin ton arasında bal üretimi bekleniyor

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Zara Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Şimşek, "Bu sene, geçen seneye nazaran baldan umutluyuz. Geçen yıl 500-600 ton rekolte demiştik. Bu sene tahminimiz 900 tonun üzerinde. Zara Balı için 2021 yılında Coğrafi İşaret alınmıştı. Ancak tescilli Zara Balı üreticimiz çok az. Geçen yıl 30 civarında üreticimiz başvurmuş, 18 arıcımızın balı uygun görülmüştü. Bu yıl yaklaşık 900 ila bin ton arasında bal rekoltesi bekliyoruz. Hava şartlarına göre bu değişiklik gösterebilir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Sivas, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tescilli Zara Balı'nın rekoltesinde artış bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:09 Erzurum’da aracın üzerinden geçen çocuk hayatını kaybetti Erzurum'da aracın üzerinden geçen çocuk hayatını kaybetti
22:04 ATM’lerde para çekme limitleri değişti ATM'lerde para çekme limitleri değişti
22:04 Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var
20:47 AB’den İsrail’le ilgili kritik uyarı: Yavaş yavaş ilhak ediyor AB'den İsrail'le ilgili kritik uyarı: Yavaş yavaş ilhak ediyor
20:02 Moskova’daki Savunma Araştırmaları Enstitüsü’nde yangın: 8 kişi hayatını kaybetti Moskova'daki Savunma Araştırmaları Enstitüsü'nde yangın: 8 kişi hayatını kaybetti
23:10 Hiç de göründüğü gibi değilmiş İşte Montella ile Arda arasındaki yelek krizinin perde arkası Hiç de göründüğü gibi değilmiş! İşte Montella ile Arda arasındaki yelek krizinin perde arkası
21:47 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu Morata’dan taraftarları heyecanlandıran hareket Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Morata'dan taraftarları heyecanlandıran hareket
21:18 Kimse bunu beklemiyordu Arda Güler için sürpriz transfer çağrısı Kimse bunu beklemiyordu! Arda Güler için sürpriz transfer çağrısı
21:15 İmamoğlu, kendisine karşı “Erdoğan“ diye bağıran taraftarlara bakın nasıl yanıt verdi İmamoğlu, kendisine karşı "Erdoğan" diye bağıran taraftarlara bakın nasıl yanıt verdi
20:51 Tekirdağ’da 10 gündür kendisinden haber alınamayan genç kadın evinde ölü bulundu Tekirdağ'da 10 gündür kendisinden haber alınamayan genç kadın evinde ölü bulundu
20:14 Masadaki rakam öyle böyle değil Bayern Münih’te Hakan Çalhanoğlu seferberliği Masadaki rakam öyle böyle değil! Bayern Münih'te Hakan Çalhanoğlu seferberliği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 23:25:11. #1.12#
SON DAKİKA: Tescilli Zara Balı'nın rekoltesinde artış bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement