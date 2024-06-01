TESK Başkanı: Kredi kartı tahsilatı farkı adil değil - Son Dakika
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Ekonomi

TESK Başkanı: Kredi kartı tahsilatı farkı adil değil

TESK Başkanı: Kredi kartı tahsilatı farkı adil değil

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartıyla yapılan araç muayene ücreti ödemelerinde kredi kartı tahsilatı farkının vatandaştan tahsil edilmesinin adil bir hizmet anlayışıyla bağdaşmadığını belirtti. Palandöken, araç muayene ücretlerinin yüksek olduğunu ve ticari araç sahiplerine indirimler sağlanması gerektiğini ifade etti.

01.06.2024 11:23
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartıyla yapılan araç muayene ücreti ödemelerinde "kredi kartı tahsilatı farkının vatandaştan tahsil edilmesinin" adil bir hizmet anlayışıyla bağdaşmadığını belirtti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, araç muayene ücretlerinin kredi kartıyla ödenebildiğini ifade etti.

Kartla yapılan ödemelerde "kredi kartı tahsilat farkı" adı altında 77 lira ek ücret alındığını belirten Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Zaten araç muayenesine yüksek meblağlar ödeyen vatandaşlar, kartlı ödemelerde ek ücret istemiyor. Kredi kartı tahsilatı farkının vatandaştan tahsil edilmesi adil bir hizmet anlayışıyla bağdaşmıyor. Kredi kartıyla ödemelerde kolaylık sağlanması gerekirken bu şekilde bir zorluk çıkarılıyor. Ayrıca bu ek ücretin randevu alınırken belirtilmemesi ve vatandaşın bu durumu ödeme sırasında öğrenmesi beklenmedik bir mali yük getiriyor."

"Ticari araç sahiplerine indirimler sağlanmalı"

Palandöken, bu yıl araç muayene ücretlerinin otomobil, minibüs ve kamyonette 1149 liradan 1821 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 586,5 liradan 927,6 liraya yükseltildiğini, otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için ise 2 bin 462,4 lira olduğunu ifade etti.

Araç muayene ücretlerinin çok yüksek olduğunu ve vatandaşların söz konusu ücretleri ödemekte güçlük çektiklerini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Bakım ve onarım olmadan, yalnızca 10-15 dakika süren bir arıza tespitinden bu kadar yüksek ücret almak adil değil. Zaten araçların yıllık bakımları, sabit giderleri, sigortaya her ay düzenli gelen zamlar, benzin, mazot, LPG gibi yakıtlardaki fiyat artışı ve lastik ücretleri gibi yüksek maliyetler esnafımızı zorluyor. Bunun için ticari araçlara özel muayene sistemi oluşturulmalı. Ayrıca ticari araç sahiplerine belirli avantajlar ve indirimler sağlanarak onların maliyet yükü hafifletilmeli."

Kaynak: AA

Bendevi Palandöken, Tesk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı: Kredi kartı tahsilatı farkı adil değil - Son Dakika

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