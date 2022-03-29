TESK Başkanı Palandöken'den ramazan alışverişine çıkacaklara merdiven altı ürün uyarısı - Son Dakika
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TESK Başkanı Palandöken'den ramazan alışverişine çıkacaklara merdiven altı ürün uyarısı

29.03.2022 10:53
TESK Başkanı Palandöken'den ramazan alışverişine çıkacaklara merdiven altı ürün uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşların fiyatlardaki hızlı artış nedeniyle ramazan ayı alışverişinde merdiven altı imalatı ürünlere yönelebileceğini belirterek, "Vatandaş, alışverişlerini merdiven altı, kalitesiz ürünleri...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşların fiyatlardaki hızlı artış nedeniyle ramazan ayı alışverişinde merdiven altı imalatı ürünlere yönelebileceğini belirterek, "Vatandaş, alışverişlerini merdiven altı, kalitesiz ürünleri piyasaya sürenlerden değil, esnafımızdan yapmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, enflasyonun yüksek seyrettiği bu süreçte alım gücünün düştüğünü kaydederek, bu nedenle ramazan alışverişlerinde merdiven altında imal edilen ürünlere eğilimin artabileceğini vurguladı.

Denetimlerin sıklaştırılması çağrısında bulunan Palandöken, "Ramazan alışverişleri, vergisini veren, kendi yemediğini müşterisine satmayan, yanında eleman çalıştırarak istihdama katkıda sunan ve artan maliyetlere karşı ayakta durmaya çalışan esnafımızdan yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"Hileli gıda ürünleri ramazan döneminde daha çok ortaya çıkıyor"

Palandöken, ramazan alışverişlerinin esnafa güç katacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bayat kuruyemişten tarihi geçmiş bakliyata, şeker yerine glikoz şurubu kullanılarak yapılan baklavadan peynire kadar birçok hile yapılan gıda ürünü maalesef ramazan gibi bol alışveriş yapılacak zamanlarda daha fazla ortaya çıkıyor. Bu ürünler alım gücünün düşmesi nedeniyle daha çok tercih edilebilir. Halbuki sağlığından olacak vatandaşın, kısa ve uzun vadede hastalık ve tedavi masrafları daha fazla olacaktır. Denetimler de sıklaştırılarak halk sağlığını tehlikeye sokan fırsatçılara göz açtırılmamalı. Vatandaş da alışverişlerini merdiven altı, kalitesiz ürünleri piyasaya sürenlerden değil, esnafımızdan yapmalı."

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Bendevi Palandöken, Türkiye, Ramazan, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken'den ramazan alışverişine çıkacaklara merdiven altı ürün uyarısı - Son Dakika


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