TESK Başkanı Palandöken, girişimcilik desteklerinin artırılmasını talep etti - Son Dakika
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TESK Başkanı Palandöken, girişimcilik desteklerinin artırılmasını talep etti

02.03.2022 10:19
TESK Başkanı Palandöken, girişimcilik desteklerinin artırılmasını talep etti

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, girişimcilere verilen desteğin hiçbir zaman boşa gitmeyeceğini belirterek, "Girişimcilerimizde ışık ve potansiyel var, bu başarıyı daha da yükseltmek için KOSGEB desteklerinin hibe tutarları da artırılmalı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, girişimcilere verilen desteğin hiçbir zaman boşa gitmeyeceğini belirterek, "Girişimcilerimizde ışık ve potansiyel var, bu başarıyı daha da yükseltmek için KOSGEB desteklerinin hibe tutarları da artırılmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, "Girişimcilik Haftası" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, ülkelerin gelişiminin temelinde girişimciliğin yattığını kaydetti.

Refah seviyesini yükseltmek, dışa bağımlılığı azaltmak, üretimi artırmak için yeni fikirler sunmanın, ülke ekonomisi ve girişimci için anahtar olduğuna işaret eden Palandöken, girişimcilere verilen desteğin hiçbir zaman boşa gitmeyeceğinin altını çizdi.

Palandöken, birçok esnaf ve sanatkar meslek kolunun girişimci niteliğinde atılan adımlarla kurulduğuna dikkati çekerek, "Girişimcilik, yeni istihdam alanları oluşmasına imkan sağlarken refah seviyesini de artırır. Her gün birçok şeyin değiştiği dünyada gelişmek, yeni ihtiyaçlara cevap vermek de kaçınılmaz. Bu nedenle girişimciler hedefe varmayı bilmeli, kolay pes etmeyi hayatlarından çıkartmalı. Girişimcilik açısından ülkemiz nüfusunun yüzde 40'ının 30 yaşın altında olması, yeni fikirlerin ortaya çıkması için bizi şanslı kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Girişimcilere sağlanan desteklerin önemini vurgulayan Palandöken, "Girişimcilerimizde ışık ve potansiyel var, bu başarıyı daha da yükseltmek için KOSGEB desteklerinin hibe tutarları da artırılmalı. Maddi manevi imkanların ve desteklerin artırıldığı bir ortamda ülkemiz ve dünyamız için yeni fikirler geliştirecek tüm girişimcilerin Girişimciler Haftası'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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Togo Cumhuriyeti, Girişimcilik, Türkiye, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken, girişimcilik desteklerinin artırılmasını talep etti - Son Dakika


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