Ekonomi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: "9 günlük tatilin dönüşleri zehir olmasın"

"Arkalı önlü ve konvoy halinde gidenler daha dikkatli olmalı"

"Tatilin ilk 5 gününde 696 trafik kazası meydana geldi"

"Karşımızdaki aracın da dönüş modunda olduğunu unutmayalım"

ANKARA - Kurban Bayramı tatilinin ilk 5 gününde 696 trafik kazasının meydana geldiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "15 Haziran'da başlayan 9 günlük bayram tatili henüz daha bitmeden 696 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 36 vatandaşımız hayatını kaybederken 6 bin 550 vatandaşımız da yaralandı. 9 günlük tatil artık sonlanıyor. Çocukların okulları tatil olduğu için memleket, yazlık veya tatil beldelerindeki yurttaşların bir bölümü oralarda kalacak. Ama bildiğiniz üzere bu bayramın tadını kaçırmamak lazım. İnşallah dönüşlerde daha fazla kayıp yaşanmaz. Maddi hasarlar bir yana giden canlarımızı yerine getirmek mümkün değil. Hem bayramın hem de tatilin güzelliğini yok etmemek için dönüşlerin çok dikkatli yapılması gerektiğini vurgulamak istiyorum" dedi.

"Mola süresinde bedenin, yaşın ve sağlığın etkisi var"

9 günlük bayram tatilinin dönüşünde yola çıkacak olan vatandaşlara uyarıda bulunan Bendevi Palandöken, "En başta trafik kurallarına uyulması, yorgunlukla ve bu sıcaklarda daha da ağırlaşan dönüşlerdeki bir an evvel gideyim sıkıntılarını olmadan ailenizle birlikte bu tatilin keyifli bir şekilde bitmesi hepimizin temennisi. Hem trafik ışıklarını, yoldaki kontrolleri, kör noktaları ve giderken gördüğünüz kazaları bu noktalara dönüşte dikkat etmek lazım. En azından 15-20 dakika mola vermek 2 saatte, 1.5 saatte artık bedeninizin, sağlığınızın ve yaşınızın çok önemi var. Siz belki çok dikkatli olabilirsiniz ancak karşınızdaki olmayabilir. Artık yollarımız güzel, arabalar süratli ama maalesef öyle noktalar var ki hem araç için hem de sizin yaptığınız sürat elim kazalara neden olabiliyor" şeklinde konuştu.

"Dönüşlerde hiçbir ihmale fırsat verilmemeli"

Tatil dönüşlerinde araç kullanırken hiçbir ihmale fırsat verilmemesi gerektiğini belirten Palandöken, "Yolda karşınızdakinin de sizin gibi yorgun olduğunu, dönüş modunda olduğunu ve arabanın yüklü, arkayı göremez olduğunu veya trafik kurallarına uymadığını bir an gerçekten sıkıntılı olabileceğini varsayın. Ona göre mesafe kurallarına arkalı önlü gidenlerin konvoy halinde gidenlerin çok daha dikkat etmesi gerekliliği var. 'Arkadaşıma yetişeyim' derken hangi istasyonda duracağı belli olmayan ama süratle onu takip edenler için kabus olabiliyor. Bunun için seyahatler sabahın erken saatlerinde ya da güneşin etkisini azalttığı saatlerde sağlıklı bir şekilde yapılmalı. Gördüğünüz yakınlarınıza evimize döndük müjdesini vermenizi böylelikle de 9 günlük tatilin sona ermesini istiyoruz Trafik kazaları sadece can ve malı değil geride bıraktıklarınız da kalan hayatını hep acılar içerisinde geçiriyor. Ailenizle birlikte gittiğiniz bu tatilden inşallah sağlıklı bir şekilde tekrara yuvalarınıza dönersiniz" diye konuştu.