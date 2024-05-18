TESK Genel Başkanı: Esnaf ve vatandaş için yeni bir yapılandırma kanunu çıkmalı - Son Dakika
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Ekonomi

TESK Genel Başkanı: Esnaf ve vatandaş için yeni bir yapılandırma kanunu çıkmalı

Kamuda tasarruf paketi açıklandıktan sonra esnafın ve vatandaşın rahatlaması için yeni bir yapılandırma kanunu çıkması gerektiğini ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyondaki artışın esnafı da etkilediğini belirtti. Esnafın giderleri artarken gelirlerinin azaldığını ve vergi borçlarını ödeyemez hale geldiğini söyleyen Palandöken, vergi cezaları, trafik cezaları, askerlik cezaları, nüfus cezaları, köprü ve otoyol kaçak geçiş cezaları gibi alanlarda kapsamlı bir yapılandırmaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Ayrıca, Palandöken vergi artışlarının her zaman vergi gelirlerini artırmadığını ve esnafın borçlarının tahsil edilmesiyle yeni bir vergi artışına gerek kalmayacağını ifade etti. Enflasyondaki artışın esnafı olumsuz etkilediğini vurgulayan Palandöken, uzun vadeli ve faizsiz bir yapılandırma yapılması gerektiğini belirtti.

18.05.2024 08:45
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Kamuda tasarruf paketi açıklandıktan sonra esnafın ve vatandaşın rahatlaması için yeni bir yapılandırma kanunu çıkması gerektiğini ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Enflasyondaki artış sadece dar gelirlileri değil esnafı da büyük ölçüde etkiliyor. Esnaf bugün sattığı malı yarın aynı fiyattan alamıyor. Giderleri artarken gelirleri azalan esnaf vergi ve prim borçlarını zamanında ödeyemez oldu. Esnafın rahatlayabilmesi ve devlet bütçesine gelir sağlanabilmesi için daha önce olduğu gibi tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları gibi alanlarda kapsamlı bir yapılandırmaya ihtiyaç var" dedi.

"Vergi artışları her zaman vergi gelirlerini artırmaz"

3 aylık bütçe açığının 500 milyar TL'nin üzerinde çıkması nedeniyle bir taraftan kamuda tasarruf paketi açıklanırken diğer taraftan da vergi gelirlerini artıracak çalışmaların yapıldığını ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vergi artışları, her zaman vergi gelirlerini artırmayabilir. Tahakkuk eden her 100 TL'lik verginin 15-20 TL'si ödenemiyor. Böyle olunca hem devletin tahsilatı azalıyor hem de esnafın borcu artıyor. En son çıkarılan 7440 sayılı Yapılandırma Kanunu ile 2023 yılı sonuna kadar 156 milyar TL tahsil edildi. Şu ana kadar kesinleştiği halde ödenmeyen borçlar tahsil edilirse yeni bir vergi artışına gerek kalmaz. Hem bütçe açığı azalır hem de esnaf borcundan kurtulur" şeklinde konuştu.

"Esnaf bugün sattığını yarın yerine koyamıyor"

Enflasyondaki artışın emekli ve ücretli kadar esnafı da büyük ölçüde etkilediğini vurgulayan Palandöken, "Esnaf bugün sattığını yarın aynı fiyattan alamıyor. Vatandaş fiyat artışının nedeni esnafmış gibi esnafa tepki gösteriyor. Maliyeti artan esnaf, artan maliyetini fiyatlara yansıtsa müşterisi azalıyor. Yansıtmasa zarar ediyor. Böyle bir ortamda yeni bir vergi artışı, vergi gelirini değil esnafın borcunu artırır. Bunun yerine uzun vadeli ve faizsiz yeni bir yapılandırma yapılırsa sonuçları çok olumlu olacaktır. Öte yandan bu yapılandırmaların ana unsuru vatandaşların tüm borçlardan kurtulup piyasaya, çarşıya ve pazara hareketlilik gelmesi. İnsanların kredi kartı borcunun anaparasını ödemesi ve diğerlerini taksitlendirmesi ve yapılandırmanın bütün borçların kapanması yeniden piyasaların canlanmasına katkı sağlayacak" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Bendevi Palandöken, trafik, Tesk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı: Esnaf ve vatandaş için yeni bir yapılandırma kanunu çıkmalı - Son Dakika

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