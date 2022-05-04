TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnaf olmak daha cazip hale getirilmeli" - Son Dakika
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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnaf olmak daha cazip hale getirilmeli"

04.05.2022 10:13
TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnaf olmak daha cazip hale getirilmeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkar çocuklarının baba mesleğine ilgi göstermediklerini ve birçok mesleğin yok olmaya başladığını belirterek "Esnafı olumsuz etkileyen unsurlar ortadan kaldırılmalı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkar çocuklarının baba mesleğine ilgi göstermediklerini ve birçok mesleğin yok olmaya başladığını belirterek "Esnafı olumsuz etkileyen unsurlar ortadan kaldırılmalı. Esnaf olmak daha cazip hale getirilmeli ki yönelimler artsın." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkarın ticaretin ve ekonominin temeli olduğunu belirtti.

Buna karşın günümüzde esnaf ve sanatkar olmayı seçen, baba mesleğini icra etme eğiliminde olan genç sayısının azaldığına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Daha önce 50, 60, 100 yıl devam eden köklü ticaret anlayışı bitiyor. Çünkü ticaretteki şekil ve kazanç durumundaki haksız rekabet ve baba mesleklerinde geçimlerini sağlayacak güvence olmadığı için çocuklar maalesef babalarının mesleklerini icra etmiyorlar. Günümüzde ise zanaat öğrenmek, mesleği aileden devam ettirmek yerine 'devlet dairesine girmek' düşüncesi daha ağır basıyor."

Palandöken, bugün 100'ün üzerinde kaybolmaya yüz tutmuş mesleğin olduğuna işaret ederek baba mesleğini devam ettirenlerin oranının yüzde 36'lardan yüzde 11'lere kadar gerilediğini ifade etti.

Birçok meslekte ustaların yetiştirecek çırak bulamadıklarının altını çizen Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Baba mesleğinden vazgeçmek işsizliğe yol açıyor. Günümüzde baba mesleğinde gelecek görmeyen çocuklar, maalesef bu mesleklere yönelmiyorlar. Örneğin çiftçi sayısı 1 milyonlardan her yıl azalarak 493 binlere gerilemiş durumda. Çiftçinin çocuğu da üretimden babasının istediğini alamadığını görünce ya büyük şehirlere gidiyor ya da okuyup devlet memuru olmaya çalışıyor. Yapılan saha araştırmalarına göre mahalledeki esnafın ömrü ise en fazla 2-3 yıl. Esnaf artık başkalarının yanında çalışıyor. Ticaretteki haksız rekabetler de esnaflığa olan rağbeti azaltıyor. Esnafı olumsuz etkileyen unsurlar ortadan kaldırılmalı. Esnaf olmak daha cazip hale getirilmeli ki yönelimler artsın. Meslek liselerinde ahilik geleneklerine daha fazla yer verilmeli. Eğitim modelleri, baba mesleğinin devamlılığını sağlayacak şekilde düzenlenmeli ve geliştirilmeli."

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Bendevi Palandöken, Türkiye, Esnaf, Baba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Esnaf olmak daha cazip hale getirilmeli' - Son Dakika


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