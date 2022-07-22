TESK Genel Başkanı Palandöken, Gümüşhane'de esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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TESK Genel Başkanı Palandöken, Gümüşhane'de esnafı ziyaret etti

22.07.2022 19:12
TESK Genel Başkanı Palandöken, Gümüşhane'de esnafı ziyaret etti

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Gümüşhane'de esnafla görüştü.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Gümüşhane'de esnafla görüştü.

Gümüşhane Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına seçilen Yasin Zengin'i ziyaret eden Palandöken, ardından Sema Doğan Parkı'nda oda üyeleriyle bir araya geldi.

Palandöken, market zincirlerin yaptıkları indirimlerle ekonominin dengesinin bozduğunu savunarak, "Geleneksel yapıdaki esnafın hepsi iş yapamazken onlar terlik, ayakkabı satıyor, şimdi deniz malzemesi satıyor, kışın araba lastiği, cam suyu, akü satıyor, ilkbaharda 'evler badana olacak' diyor, boya badana satıyor." dedi.

Palandöken, haksız rekabete karşı perakende yasasının çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Esnafın elektrik, doğal gaz ve kira sorunları yaşadığını belirten Palandöken, iş yerleri ve dükkanlarda kira stopajının kaldırılmasını istedi.

Bağ-Kur emekli aylığının en az 5 bin 500 lira olması gerektiğini kaydeden Palandöken, gazetecilerin ve katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Palandöken'e, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, GESOB Başkanı Zengin ve yönetimi ile ilçe oda başkanları eşlik etti.

YORUMLAR
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: 'Bu perakende yasası düzenleme, fiyatlara istikrar yasası' TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: 'Bu perakende yasası düzenleme, fiyatlara istikrar yasası'
Kaynak: AA

Bendevi Palandöken, Gümüşhane, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken, Gümüşhane'de esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: TESK Genel Başkanı Palandöken, Gümüşhane'de esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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