TESK Genel Başkanı Palandöken: "Kaçak sigaradan devletin zararı 50 milyar" - Son Dakika
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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Kaçak sigaradan devletin zararı 50 milyar"

12.07.2022 12:11
TESK Genel Başkanı Palandöken: "Kaçak sigaradan devletin zararı 50 milyar"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Son operasyonlarda ilk 6 ayda 3,8 milyon paket kaçak sigara, 893 milyon boş makaron ile 290 milyon doldurulmuş makaron, 192 ton tütün mamulü ve 252 bin puro ele geçirildi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Son operasyonlarda ilk 6 ayda 3,8 milyon paket kaçak sigara, 893 milyon boş makaron ile 290 milyon doldurulmuş makaron, 192 ton tütün mamulü ve 252 bin puro ele geçirildi. Bu da devletimiz için 50 milyar liralık bir zarar demektir" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kaçak sigaraların artışıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamasında sigara kaçakçılığının boyutunun arttığını belirten Palandöken, eş zamanlı baskınlarda tedarik ve dağıtım zincirlerinin ortaya çıkarılması ile devletin kaybının azalacağını kaydetti.

Sigara kaçakçılığının devleti 50 milyar zarara uğrattığını vurgulayan Palandöken, "Son operasyonlarda ilk 6 ayda 3,8 milyon paket kaçak sigara, 893 milyon boş makaron ile 290 milyon doldurulmuş makaron, 192 ton tütün mamulü ve 252 bin puro ele geçirildi. Bu da devletimiz için 50 milyar liralık bir zarar demektir" dedi.

Tütün ve makaron kaçakçılığı alanında faaliyet gösteren suç gruplarına yönelik ilk büyük planlı operasyon olduğunun altını çizen Palandöken, açıklamasına şöyle devam etti:

"Sigara içmek hiç kuşkusuz hem sağlık bakımından hem de ekonomik olarak kesemize zarardır. Ancak zam yaparak sigara içmenin önüne geçilmez. Bunun için yapılması gereken eğitimdir". - ANKARA

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Kaynak: İHA

Bendevi Palandöken, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Kaçak sigaradan devletin zararı 50 milyar' - Son Dakika

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SON DAKİKA: TESK Genel Başkanı Palandöken: "Kaçak sigaradan devletin zararı 50 milyar" - Son Dakika
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