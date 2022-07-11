TESK'ten Bağ-Kur emekli maaşlarına zam çağrısı: Emekli aylıkları düzenlenmeli, asgari ücretin altında kalmamalı - Son Dakika
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TESK'ten Bağ-Kur emekli maaşlarına zam çağrısı: Emekli aylıkları düzenlenmeli, asgari ücretin altında kalmamalı

11.07.2022 13:49

Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk ek zam sonrası Bağ-Kur emekli maaşlarına da zam yapılması gerektiğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve çiftçi gibi Bağ-Kur'lu çalışanların da emekli aylıklarına düzenleme yapılmalı. Bağ-kur'lu esnafımız ile çiftçilerin emekli aylıkları asgari ücretin altında kalmamalı." dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bağ-Kur emekli aylıklarına düzenleme yapılması gerektiğini belirterek konuya ilişkin Haberler.com'a değerlendirmelerde bulundu.

"EK GÖSTERGE GİBİ BAĞ-KUR'LU ÇALIŞANLARIN EMEKLİ MAAŞLARINA DA DÜZENLEME YAPILMALI"

Palandöken, "Tatil bilmeden çalışan esnafımız en fazla prim gün sayısını ödeyip en düşük emekli aylığını alıyor. Memurlara yapılan ek gösterge düzenlemesi gibi esnaf ve çiftçi gibi Bağ-Kur'lu çalışanların da emekli aylıklarına düzenleme yapılmalı. Sosyal güvenlikte uygulanan norm birliğinde geç kalınmamalı. Öte yandan esnaf ve sanatkarlarımız emekli olduktan sonra iş yeri kapatma zorunluluğu kaldırılmalı ve mevcut ruhsatları devam etmeli" dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den Bağ-Kur emekli maaşlarına iyileştirme çağrısı: Asgari ücretin altında kalmamalı
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken

"ESNAFIMIZ VE ÇİFTÇİNİN EMEKLİ AYLIKLARI ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALMAMALI"

Günümüz şartlarında Bağ-Kur emekli aylıklarının çok düşük kaldığını hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "SSK'lı çalışanlar 7200 prim gün sayısı ile emekli olurken Bağ-kur'lu esnaf ve sanatkarlarımız 9 bin prim gün sayısını doldurmak zorunda. Esnafımız hafta sonu demeden, bayram seyran demeden çalışmasına rağmen en düşük emekli aylığını alıyor. Yapılan son düzenleme ile asgari ücret 5 bin 500 TL'ye çıkarılırken memurlar için de 3600 ek gösterge düzenlemesi yapıldı. Ancak 3 bin 500 TL'den başlayan Bağ-Kur'lu çalışanların emekli aylıkları çok düşük. Toplumda en çok çalışan kesim olan, dükkanındaki ürünleri satarak geçimini sağlayan Bağ-kur'lu esnafımız ile çiftçilerin emekli aylıkları asgari ücretin altında kalmamalı. Sosyal güvenlikteki norm birliğine göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı birleştiğine göre emekli aylıkları da eşitlenmeli. En uzun prim gün sayısını ödeyen Bağ-Kur'luların en düşük emekli aylığını alması Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı" şeklinde konuştu.

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Bendevi Palandöken: 'Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı Emekli Aylıklarında Norm Birliği Sağlanmalı' Bendevi Palandöken: 'Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı Emekli Aylıklarında Norm Birliği Sağlanmalı' TESK: Bağ-Kur'lu esnafla çiftçilerin emekli aylıkları asgari ücretin altında kalmamalı TESK: Bağ-Kur'lu esnafla çiftçilerin emekli aylıkları asgari ücretin altında kalmamalı

Bendevi Palandöken, Bağ Kur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TESK'ten Bağ-Kur emekli maaşlarına zam çağrısı: Emekli aylıkları düzenlenmeli, asgari ücretin altında kalmamalı - Son Dakika


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