Tesla Cybertruck Ankara'da Sergileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Tesla Cybertruck Ankara'da Sergileniyor

Tesla Cybertruck Ankara\'da Sergileniyor

Tesla'nın Cybertruck'ı, Ankara'daki alışveriş merkezinde otomobil meraklılarının beğenisine sunuldu.

12.11.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck, İstanbul'un ardından Ankara'da sergilenmeye başladı.

Tesla'nın Cybertruck modeli, Ankara'da bir alışveriş merkezinde sergi alanında otomobil meraklılarının beğenisine sunuldu.

Aracın özellikleri hakkında yetkililerden bilgi alan vatandaşlar, aracın fotoğraf ve videolarını çekti. Cybertruck'un sergilendiği alan, 14 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

Yasin Akar, aracın boyutunun oldukça heybetli olduğunu söyledi. Aynı markanın Türkiye'de satışta olan bir modeline sahip olduğunu belirten Akar, Cybertruck'ı da yollarda görmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Akar, modelin Türkiye'de satışının başlamasını umut ettiğini dile getirerek, imkan olması halinde aracı satın alabileceğini bildirdi.

Elektrikli araçlara ilgisinin bulunduğunu anlatan Akar, "Bu araç da elektrikli araçların sunduğu teknolojinin ötesinde bir teknolojiyi sunuyor. Aracın özellikleri hakkında bilgi sahibiydim, şimdi de gerçekte görmüş oldum." diye konuştu.

"İnşallah ülkemizde de bu tür araçların üretildiğini görürüz"

Oğlu Çınar Ay'la Cybertruck'ı görmek için gelen Rafi Ay da otomobillere ilgisinin bulunduğunu ve bu aracı da çok merak ettiğini söyledi.

Ay, aracı bütün dünyanın merak ettiğini belirterek, "Oğlumla birlikte aracı ziyaret etmeye geldim. Kesinlikle değişik bir araç, bütün dünyanın ilgisini çeken bir araç. Oğlum takip ediyordu sosyal medyadan, biz de görmek için hemen geldik. İnşallah ülkemizde de bu tür araçların üretildiğini görürüz." dedi.

Çınar Ay da aracı çok merak ettiğini, içinin beklediğinden biraz daha küçük göründüğünü belirterek, "Ama çok fazla özelliği var, çok hoşuma gitti." diye konuştu.

Otomobillere ilgisinin bulunduğunu ve Cybertruck'ı görmek için sergi alanına geldiğini anlatan Selen Ramos da modeli çok başarılı bulduğunu ifade etti.

Ramos, aracı daha önce internette gördüğünü, göründüğünden çok farklı bir model olduğunu belirterek, "Güzel bir model olmuş, çok farklı bir tarz ama kullanılır mı bilmiyorum. Ben kullanmak istemezdim çünkü bana uygun değil." dedi.

Cybertrcuk'ı merak ettiğini dile getiren Zübeyde Flygare de aracın çıkışını dört gözle beklediğini ifade ederek, "Araç güzel bence ama Ankara koşullarında kullanmak ne kadar elverişli bilmiyorum. Heyecanla bekliyoruz." diye konuştu.

Tuana İpek Gültaş ise aracın çok ilginç bir tasarıma sahip olduğunu ve beklentilerini kesinlikle karşıladığını bildirdi.

Aracın özellikleri

Tesla Cybertruck ilginç tasarımının yanı sıra teknolojik özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Paslanmaz çelik bir gövdeye sahip aracın dayanıklılığı bu özelliğiyle artarken güvenli bir ulaşım olanağı da sağlıyor.

Araçta dışarıdan gelen darbelere karşı kırılmaz zırhlı cam yer alırken, 1134 kilogram yük ve 4 bin 990 kilogram çekme kapasitesiyle ihtiyaçların taşınmasına olanak tanıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Alışveriş, Otomobil, Ekonomi, ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tesla Cybertruck Ankara'da Sergileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:00 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye’den tepki gecikmedi İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi
14:09 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz
13:55 İbrahim Yılmaz’ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu İbrahim Yılmaz'ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu
12:24 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş
12:15 Çin’de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı
22:03 Bitcoin tarihinde ilk kez 85 bin doları aştı Bitcoin tarihinde ilk kez 85 bin doları aştı
22:00 Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti
21:57 Teknik direktöre küfür eden hakeme düdüğünü astırdılar Teknik direktöre küfür eden hakeme düdüğünü astırdılar
21:49 Ekipleri harekete geçiren görüntü Ekipleri harekete geçiren görüntü
21:02 Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye’de çıkarılıyor Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye'de çıkarılıyor
20:40 Selda Bağcan’ın son hali sevenlerini korkuttu Selda Bağcan'ın son hali sevenlerini korkuttu
20:26 Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 16:20:49. #1.11#
SON DAKİKA: Tesla Cybertruck Ankara'da Sergileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.