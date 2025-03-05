Texhibition İstanbul Fuarı'nda Türk tekstil sektörü gücünü gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Texhibition İstanbul Fuarı'nda Türk tekstil sektörü gücünü gösterdi

Texhibition İstanbul Fuarı\'nda Türk tekstil sektörü gücünü gösterdi

Texhibition İstanbul Fuarı'nda Türk tekstil sektörü, 500'ün üzerinde firma ve 25 bin profesyonelle bir araya geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sektörün kalitesini ve üretim gücünü vurguladı. TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise sürdürülebilirlik ve dijitalleşme adımlarına dikkat çekerek, tekstil ve hazır giyim sektöründe 60 milyar dolar ihracat hedeflediklerini belirtti.

05.03.2025 13:43
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İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Texhibition İstanbul Fuarı, Türk tekstil sektörünün üretim kapasitesini ve tasarım gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. 500'ün üzerinde firmanın katıldığı fuara, 100'ün üzerinde ülkeden 25 bin profesyonel davetli olarak katıldı.

Fuara açılışını yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk tekstil sektörünün Türkiye'nin gurur kaynağı olmaya devam ettiğini belirterek, " Türk Malı'nın rekabet gücü ve kalitesi, üretim kapasitesi ve kendine has kültürüne bağlıdır. Her ürünü bir sonraki aşamaya taşımak ve sürekli geliştirmek, başarının anahtarıdır." dedi. Bakan Bolat, sektörün Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde değiştiğini ve geleneksel üretim yöntemlerinden farklılaştığını vurguladı.

Texhibition İstanbul Fuarı'nda Türk tekstil sektörü gücünü gösterdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tekstil ve hazır giyim üretiminde kalite, hız ve esnek üretim kabiliyetiyle öne çıktığını, coğrafi yakınlığın ise Türkiye'yi global pazarlarda tercih edilen bir tedarikçi yaptığını söyledi.

Texhibition İstanbul Fuarı'nda Türk tekstil sektörü gücünü gösterdi

Gültepe, sektörde sürdürülebilirlik ve dijitalleşme gibi yenilikçi adımların atılmaya devam ettiğinin altını çizdi. Ayrıca, TİM ve ihracatçı birliklerinin sürdürülebilirlik eylem planlarını tamamladığını, GreenTİM ve EcoTİM gibi projeleri hayata geçirdiğini belirtti. "Yeşil dönüşümle beraber rekabet avantajımızı artıracağız. Uzun vadede, hazır giyim sektöründe 40 milyar dolar, tekstil sektöründe ise 20 milyar dolar ihracat hedefimiz bulunuyor. Koşulların normalleşmesiyle birlikte bu hedeflere hızlıca ulaşacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

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