Texhibition İstanbul: Türk Tekstil Sektörü Dünya İle Buluşuyor! - Son Dakika
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Ekonomi

Texhibition İstanbul: Türk Tekstil Sektörü Dünya İle Buluşuyor!

Texhibition İstanbul: Türk Tekstil Sektörü Dünya İle Buluşuyor!

Texhibition İstanbul Fuarı, Türk tekstil sektörünü uluslararası alanda tanıttı. 500'ün üzerinde firma ve 25 bin profesyonelin katıldığı etkinlikte, sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretim vurgulandı. Tepar Tekstil ve Atlas Denim gibi firmalar, ihracat ve sektörün geleceğiyle ilgili görüşlerini paylaştı.

06.03.2025 15:00
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İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Texhibition İstanbul, Türk tekstil sektörünün üretim kapasitesini ve tasarım gücünü gözler önüne serdi. Dokumadan örme kumaşlara, iplikten denime, suni deriden tekstil aksesuarlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan 500'ün üzerinde firma, fuarda bir araya geldi. Fuara, 100'ün üzerinde ülkeden 25 bin profesyonel katıldı. Açılışını Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yaptığı etkinlikte, sektör temsilcileri ve firmalar önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Texhibition İstanbul: Türk Tekstil Sektörü Dünya İle Buluşuyor!

Fuara katılan firmalarla yapılan röportajlarda, sektörün geleceğine dair önemli bilgiler paylaşıldı. Tepar Tekstil'in Bursa Bölgesi Satış Yöneticisi Arda Kaçar, "Firmamız, polyester ve özellikle sentetik bazlı ürünlerde sürdürülebilirliği koruyan çevreci bir firmadır. Dünyanın birçok lokasyonuna ihracat yapıyoruz. Şu anda sektördeki eğilim, daha sürdürülebilir ve kalıcı çözümler aramaya yönelik" dedi.

Texhibition İstanbul: Türk Tekstil Sektörü Dünya İle Buluşuyor!

Adana merkezli 7 yıllık Atlas Denim'in Satış ve Pazarlama Yöneticisi Hakan Şirin ise, "Firmamızda 2 bin kişi çalışıyor ve 4 milyon 200 bin metre kapasiteye sahibiz. Markamız, tekstil sektörünün ilk 500'ünde yer alıyor. Tüm AB ülkeleri, Rusya ve Kuzey Afrika bölgelerine ihracat yapıyoruz. Bu fuarın, ülkemizdeki tekstil sektörüne büyük katkı sağladığını düşünüyoruz ve devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

Texhibition İstanbul: Türk Tekstil Sektörü Dünya İle Buluşuyor!

Texhibition İstanbul, Türk tekstil sektörünün dünya pazarlarında daha güçlü bir konumda yer almasına katkı sağlıyor ve gelecekteki ticaret fırsatları için önemli bir platform sunuyor.

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