TGDF Kadın Platformu kuruldu - Son Dakika
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TGDF Kadın Platformu kuruldu

10.03.2022 09:23
TGDF Kadın Platformu kuruldu

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'nun Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü katılımıyla 8 Mart'ta düzenlediği toplantıda Federasyon Başkanı Demir Şarman, TGDF Kadın Platformu'nun kurulduğunu açıkladı.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'nun Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü katılımıyla 8 Mart'ta düzenlediği toplantıda Federasyon Başkanı Demir Şarman, TGDF Kadın Platformu'nun kurulduğunu açıkladı.

Dünya çapında Kadınlar Günü olarak kutlanan 8 Mart, bu yıl ülkemizde çalışan kadınlara yönelik yeni bir oluşumun kurulmasına sahne oldu. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Demir Şarman, "Tarım Gıda Zincirinde Kadın" temalı toplantıda TGDF Kadın Platformu'nun hayata geçirildiğini duyurdu.

Tarım ve gıda sektöründen önde gelen kadınlar konuşmacı oldu

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, FAO Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşegül Selışık, Godiva CEO'su Nurtaç Ziyal Afiridi'nin yanı sıra tarım kooperatifleri ile gıda ve içecek sektöründen isimlerin yer aldığı toplantının moderatörlüğünü, Türkiye'nin önde gelen kadın girişimcilerinden Anadolu Hayvancılık Yönetim Kurulu Başkanı Nurdan Erbuğ yürüttü.

"Sürdürülebilirlik için sektörde kadın temsiliyetinin artması gerek"

Toplantının açılış konuşmalarını TGDF Başkanı Demir Şarman ve FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu yaptı. Şarman konuşmasında kadınların gıda zincirinin tamamındaki önemine dikkat çekti. TGDF çatısı altında kurulan Kadın Platformu'nun sektörde kadın temsiliyetini artırarak sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlayacağını ifade eden Şarman, izleyiciler nezdinde platforma aktif katılım çağrısı yaptı.

FAO "TGDF Kadın Platformu"nu destekleyecek

FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu ise açılış konuşmasında cinsiyet eşitsizliğinin olumsuz etkilerinden bahsetti. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından "Yoksulluğa Son" ve "Açlığa Son" ile "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" arasındaki ilişkiye dikkat çeken Gutu, tarım ve gıda sektöründeki kadınların kendine yeterliklerinin artırılması için iş birliği çağrısında bulundu. TGDF Kadın Platformu'nun çok yerinde ve zamanlı bir oluşum olduğunu ifade eden FAO Türkiye Temsilcisi, geçtiğimiz yıl imzalanan FAO ve TGDF arasında imzalanan Mutabakat Anlaşması çerçevesinde platforma gereken desteği sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantıda, gıdanın topraktan sofraya ulaşana kadar geçen süreçte kadınların payı aktarıldı. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların üretimde de eşit şekilde temsil edilmesinin sürdürülebilir bir gelecek için elzem olduğunu vurgulayan konuşmacılar, TGDF Kadın Platformu ile atılan adımın sadece Türkiye gıda zincirinde değil, ulusal ve uluslararası birçok başka alanda da yol gösterici olacağını belirtti.

TGDF'nin geçtiğimiz Ocak ayında düzenlenen Genel Kurulunda Başkan seçilen Demir Şarman, TGDF Kadın Platformu'nu kısa sürede oluşturma vaadini gerçekleştirdiği belirtildi. Federasyon bünyesinde yer alan platform, tarım gıda zincirinde her kademede emek veren tüm kadınların desteklenmesi, sorunlarının net bir şekilde duyurularak çözümlerin hızlı şekilde ortaya koyulabilmesi amaçlarını taşıyor. - İSTANBUL

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Gıda Ve Tarım Örgütü, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TGDF Kadın Platformu kuruldu - Son Dakika


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